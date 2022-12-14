专家：成年人感冒药说明书中如没有小儿剂量 不建议为儿童选择该药物

人民网北京12月14日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就医疗卫生服务和药品生产供应有关情况召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，儿童使用中药应该注意什么？跟成年人有什么区别？

对此，北京中医医院院长刘清泉表示，小孩是家庭中的重点，感染以后，家里很关注，家长也很着急。从中医来看，小孩和成人的核心病机是一样的，也是风热特征群。但是，小孩得病以后，往往有夹时、夹热、胃肠积热的证候学特点。所以选择小儿感冒药时，要选择治疗风热感冒类的药物。

“选择成年人治疗感冒的药物时，一定要看说明书，有没有小儿的剂量。如果没有小儿的剂量，不建议选择这个药物。在使用时，也不要重叠使用，一个小时不行，两个小时换另一个药，因为药物起作用需要时间，所以不要重叠使用。”刘清泉表示。

刘清泉说，小孩吃中药可能面临一个问题，中药很苦，吃起来很困难，建议让患儿频服，一次少吃一点，喝10毫升、20毫升，多分时段，就会减少吃药反应。吃中药的时候，会出现大便次数增多的情况，高热的时候，吃退热药物，这时候出汗很多，对于这种情况，对孩子要关注，第一要让孩子多喝水，防止脱水。同时孩子要增加营养，保证有足够营养的状态。

刘清泉还说，对于3岁以下的孩子，吃药可能更为困难，可以运用中医的推拿方式，非药物治疗还是很好的。目前全国很多省市已经发布了对于感冒发热、头痛的推拿技术要点和学习动画，简单易学，家长都可以学会。