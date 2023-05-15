卵巢癌“静悄悄” 确诊别慌张

卵巢癌是女性特有的恶性肿瘤。随着年龄的增长，女性恶性肿瘤发病率会有所上升。因此，中老年女性更需要关心身体健康，重视癌症早诊早治。浙江大学医学院附属妇产科医院副院长程晓东和浙江省肿瘤医院党委委员、副院长朱滔做客“人民好医生”直播间，与网友就卵巢癌防治话题进行了交流。

“卵巢癌是女性最常见的妇科恶性肿瘤之一，它的另外一个称呼叫做‘沉默的杀手’。”程晓东说，大多数卵巢癌患者在早期阶段没有特别症状，通常到了中晚期以后会出现一些表现，比如腹胀、腹腔里有肿块、腹腔里有腹水。当然，这并不代表出现了这样的表现就一定是卵巢癌。碰到这样的情况，需要及时就医，医生通常会借助其它手段进一步地加以辨别。

尽管中晚期患者治疗较为棘手，但随着医学发展，患者仍有机会可以获得较好的治疗效果和生活质量。朱滔介绍，卵巢癌患者通常以综合治疗为手段。手术、化疗及维持治疗被称为卵巢癌治疗的“三驾马车”。通过规范的综合诊疗，能让更多卵巢癌癌症患者得到更高的治愈率。

程晓东介绍，复发是卵巢癌的一大特点，也是患者非常关心的问题。实际上，卵巢癌病人容易反复复发，是这种肿瘤生物学特性导致的一个普遍规律。如不加以管理，随着复发次数的增加，复发的间隔也可能会越来越短，这是一个大趋势。

随着近年来治疗手段的不断发展，医生在帮助患者改善复发问题上有了更多的“武器”。“包括手术、化疗、生物学治疗，尤其是PARP抑制剂维持治疗加入以后，目前卵巢癌整个复发的状态在改变。”程晓东认为：“随着患者复发的时间间隔可以比较明显地拉长，在临床上对卵巢癌的整个管理就更接近于慢病的管理，这也意味着让患者能够长期地生存，而且生存质量也非常好。”

朱滔强调，在治疗过程中患者和家属一定要充分地树立信心。虽然疾病本身恶性程度很高，但是随着医疗技术发展，切勿讳疾忌医或“谈癌色变”。目前最新的研究数据表明，67%的BRCA突变患者在PARP抑制剂维持治疗后，能活到7年以上，相比过往仅30%的五年生存率有了巨大的进步。除了BRCA突变患者以外，现有研究也明确了HRD阳性的患者也是PARP抑制剂维持治疗的获益人群，且这部分病人占到整体患者50%左右。因此，在治疗过程里，医生应当选择规范的治疗；患者应密切配合医生，选择最合适的治疗方案；家属、社会则要给患者更多关爱，让她更好地树立起信心，与肿瘤作长期的斗争。三方综合发力，才能让患者拥有高质量的生活。

目前，并没有很成熟的筛查方法能够实现早期发现卵巢癌。朱滔补充，但应当鼓励女性定期体检及妇科检查，并在日常生活中提高健康意识。如果出现上腹的饱胀感，且维持在两周以上；或下腹部坠胀、有明显的疼痛两周以上；或腰围增加但是体重并没有太多变化等症状时，应当引起重视，尽快去医院检查。另外，如果家族中有直系女性亲属患卵巢癌或乳腺癌，也应当到医院遗传门诊做一些遗传相关咨询。根据不同人的情况以及基因突变不同的类型，医生将提供专业的预防性建议。