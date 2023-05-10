直播预告：关爱卵巢健康 让妈妈远离病痛困扰

卵巢癌是女性特有的恶性肿瘤。随着年龄的增长，女性恶性肿瘤发病率会有所上升。因此，中老年女性更需要关心身体健康，重视癌症早诊早治。

5月14日是母亲节。10:00-11:00，浙江大学医学院附属妇产科医院副院长程晓东和浙江省肿瘤医院党委委员、副院长朱滔将做客“人民好医生”演播室，为大家解答卵巢癌防治的问题，关爱卵巢健康，让妈妈们远离病痛困扰。

专家简介：

程晓东，浙江大学医学院附属妇产科医院副院长，中华医学会妇科肿瘤分会委员，中国抗癌协会妇科肿瘤专业委员会常委，csco妇科肿瘤专委会常委、浙江省医学会妇科肿瘤学会分会主任委员。

朱滔，浙江省肿瘤医院党委委员、副院长，浙江省病理临床质控中心主任，浙江省肿瘤诊治质控中心副主任，中国老年保健协会妇瘤分会副主委，中国优生优育协会妇科肿瘤防治专委会常委，浙江省抗癌协会妇瘤专委会副主任委员。

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