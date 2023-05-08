世界卵巢癌日：卵巢癌发病隐匿 这5类女性要警惕

5月8日是世界卵巢癌日。卵巢癌、宫颈癌和子宫内膜癌被称为三大妇科恶性肿瘤，严重危害女性健康。其中，卵巢癌的发病率居于第三位，但死亡率居首位，被称为“妇癌之王”。近日，人民网记者采访了华中科技大学同济医学院附属同济医院妇科肿瘤科主任医师陈刚，与您聊聊卵巢癌那些事儿。

陈刚介绍，卵巢癌早期发现困难与其发病位置隐匿有关。卵巢深藏在盆腔深部，正常情况下只有3*5厘米大小，一般体检查不到。同时，卵巢癌发病隐匿，早期没有典型症状。70%的患者确诊时已是晚期；70%的患者即使经过了标准手术、化疗之后，仍会在3年内复发；由于多次复发导致耐药，晚期患者的5年生存率不到40%。

“卵巢癌高危人群，尤其是携带遗传性卵巢癌易感基因突变的人群，发生卵巢癌的风险是一般人群的10倍，需要给予高度关注。”陈刚表示，年龄50岁以上的女性；未生育或者不孕，有子宫内膜异位症病史者；单独服用雌激素药物超过10年者；乳腺癌易感基因发生突变的人群；有卵巢肿瘤或恶性肿瘤家族遗传史者，这5类女性是卵巢癌的高危人群。

“目前，卵巢癌还缺乏有效的筛查手段。”陈刚建议，对于卵巢癌高危人群，从30岁开始每年进行一次血清CA125和阴道超声联合检查，并且还可以考虑进行预防性卵巢、输卵管切除。根据不同的卵巢癌易感基因突变，在相应的年龄实施预防性卵巢、输卵管切除术是目前最有效的卵巢癌预防方式。同时，也可以通过口服避孕药进行药物预防，但需谨慎选择。

“另外，预防妇科肿瘤还应做到，保持良好生活习惯、加强锻炼、健康饮食、规律作息、保证睡眠，及时调整生活压力，避免精神刺激和情绪激动。”陈刚说。