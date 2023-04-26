巧克力囊肿：名字很“甜蜜”，却会影响生育

巧克力囊肿并不“甜蜜”，在女性群体中比较常见，近80%发生在育龄期，而且对女性生育有非常大的影响，且治疗后容易复发，严重影响女性的身心健康。

王建梅 天津医科大学第二医院生殖医学与计划生育科主任

最近，一个新的医学词汇“巧克力囊肿”伴随着电视剧《爱情而已》冲上了热搜。在剧中，女主人公梁友安患了巧克力囊肿。很多观众表示，第一次听说名字如此“甜蜜”的疾病。

天津医科大学第二医院生殖医学与计划生育科主任王建梅表示：“巧克力囊肿并不‘甜蜜’，在女性群体中比较常见，近80%发生在育龄期，而且对女性生育有非常大的影响，且治疗后容易复发，严重影响女性的身心健康。”

会出现痛经、月经失调等症状

“巧克力囊肿是子宫内膜异位到卵巢形成的囊肿。”王建梅用了一个形象的比喻，向科技日报记者解释这种疾病。子宫就像一间屋子，内膜就像屋子里的墙皮。青春期后到绝经前，卵巢每个月排一个卵并分泌雌孕激素，屋子里的墙皮在激素的作用下会长厚为胚胎着床作准备。如果当月没有受孕，墙皮就会剥脱变成月经流出去，下个月墙皮会重新生长，周而复始。如果墙皮不仅仅在墙表面，还跑到墙里面或屋子外面，就是子宫内膜异位。子宫内膜异位到卵巢后，随着每个月子宫里的内膜剥脱，异位的内膜也剥脱出血，但是因为没有流出去的通道，血便存在那里，日积月累形成一个血包，称作卵巢子宫内膜异位囊肿。手术时，会发现囊肿里面的陈旧血状似液体巧克力，于是就有了这个称呼——巧克力囊肿。

子宫内膜异位症发病率高，育龄期妇女的发病率占到15%—20%，其中巧克力囊肿占70%—80%。异位的内膜除了异位到卵巢，也可以异位到多个地方，比如输卵管、腹膜、肠道等，患者会有痛经、月经失调、性交痛等症状。当然，也有患者没有什么症状，就像剧中的女主梁友安一样，只是月经周期有点紊乱，体检时才发现问题。

“不管有没有症状，巧克力囊肿对生育的影响都非常大，25%—35%的不孕症与内膜异位症有关，异位内膜的反复出血会造成输卵管及卵巢结构改变，导致输卵管堵塞、盆腔组织粘连，同时也会分泌炎性物质造成卵子及胚胎质量下降，导致不孕症和流产。”王建梅表示。

怀孕无法彻底解决问题

在剧中，医生建议梁友安如果结婚了，尽快怀孕生小孩，长时间不来月经，暂停新的出血，囊肿就会慢慢萎缩。

生孩子就能治疗巧克力囊肿吗？对此，王建梅表示，基于这个病与女性激素密切相关，所以任何使月经减少或停止的措施，包括促性腺激素释放激素类似物GnRHa、避孕药、含避孕药的宫内节育系统、生理怀孕、绝经、手术切除卵巢等，都对巧克力囊肿有治疗或延缓病程进展的作用。

“不过怀孕并不能改变子宫内膜已经异位的事实。巧克力囊肿的复发取决于女性的卵巢功能，只要卵巢功能还在，它就有可能复发。因此，生完孩子之后，巧克力囊肿还有很大的复发概率。”王建梅说。

如果患者卵巢功能良好，单侧巧克力囊肿小于4厘米，无中重度痛经，输卵管通畅，可以试着怀孕，在备孕期间要注意监测卵巢储备功能。等待自然受孕的时间不宜过长，如果卵巢功能已经明显下降，建议尽早咨询辅助生殖。怀孕早期注意监测孕酮情况，怀孕中后期无特别注意事项。

如果患者的巧克力囊肿直径超过4厘米、合并输卵管堵塞或积水、严重痛经或双侧卵巢都有巧克力囊肿且直径较大，应该手术后再怀孕。

王建梅表示，手术治疗适用于囊肿直径大于4厘米或伴随不孕、疼痛等症状的患者，可通过腹腔镜微创手术清除病灶，无生育要求的也可施行卵巢切除术。如果有生育要求、年龄大于等于35岁或卵巢功能减退者，术后还要尽早进行辅助生殖。

不过需要注意的是，巧克力囊肿的复发概率很高，就算是做了手术也很难彻底根治。因此，巧克力囊肿患者术后千万不能大意，还需要配合药物进行辅助治疗，以免囊肿复发。

对于巧克力囊肿的发生原因，人们并不是很清楚，所以并没有明确的预防方法。不过王建梅也给出了建议：“青春期后，女性要保持良好的生活方式，合理饮食及运动，注意月经期、产后的保健及性生活卫生，高效避孕，减少非意愿妊娠和流产。”