这个杀手很沉默 警惕“妇癌之王”卵巢癌

卵巢是女性的重要脏器之一，有调节内分泌，以及生殖的功能。卵巢癌因其发病隐匿、恶性程度高、生存率低，被称为“妇癌之王”，其发病率在女性生殖系统恶性肿瘤当中位居第三位，死亡率则位居第一。

为了提高对卵巢癌的认知，提升对卵巢癌患者的关爱，近日，人民日报旗下新媒体“人民好医生”客户端邀请到中国医学科学院北京协和医院妇产科主任医师吴鸣教授以及北京大学肿瘤医院妇科主任医师高雨农教授，为大家详细讲解卵巢癌的基本情况和治疗方法。

卵巢癌为什么一经发现大多是晚期？卵巢癌是严重威胁女性健康的恶性肿瘤。高雨农谈到，卵巢癌的一大临床特点就是难以早期发现，被称作是“沉默的杀手”。70%左右患者一经发现即是晚期。在过往治疗中，晚期卵巢癌可能仅有三分之一的患者可以活过五年，整体治疗面临较大的挑战。吴鸣表示，大多数患者确诊即晚期，很大程度上是因为卵巢隐蔽在骨性的器官中——骨盆。这使得卵巢一旦长了肿瘤不易被发现。只有当周围的器官构成伤害或者压迫时，它才会表现出症状。另一方面，卵巢癌症状并不具有特异性，这意味着在早期很容易跟其他疾病混淆，卵巢癌“伪装能力”很强，以至于延误了最佳治疗时间。目前虽无成熟的早期卵巢癌筛查手段，但也并非无迹可循。在日常生活中，增强健康意识，坚持定期体检，早发现早治疗是提高生存率的关键。

卵巢癌有哪些新的治疗理念和手段？高雨农指出，卵巢癌一旦发现应尽早规范治疗。目前来说，通过手术治疗尽可能彻底切除肿瘤是首要目标。由于卵巢癌通常手术范围大、难度较高，建议要到正规、有手术能力的医院诊治，因为手术做得不规范，将严重影响治疗效果。

其次，应进行足量、足疗程的化疗进一步杀灭残留的癌细胞。同时需要采用PARP抑制剂类靶向药物进行维持治疗，进一步减少和延缓卵巢癌复发。随着维持治疗的广泛应用，目前晚期卵巢癌已形成“手术+化疗+维持治疗”的标准治疗模式，对于延缓、推迟肿瘤的复发起到了非常重要的作用，患者的生活质量得到显著改善。

为什么卵巢癌患者建议做基因检测？国内国际指南推荐上皮性卵巢癌患者初次诊断时进行基因检测。吴鸣表示，基因检测意义在于，首先，可以指导患者后续的靶向维持治疗方案，如具有BRCA1、BRCA2突变或是HRD阳性的患者则提示其可能可以更大程度获益于PARP抑制剂维持治疗。其次，基因检测也能帮助判断患者预后。如存在检测出BRCA突变或者HRD阳性的患者对化疗的敏感性也相对较好。最后，基因检测还能帮助卵巢癌患者后代管理遗传风险，尽早筛查高危人群，为及时进行风险评估、随访和早期预防提供线索。