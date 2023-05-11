“对话希望，向优而生”晚期乳腺癌患者关爱公益行动正式启动

5月9日，由北京爱谱癌症患者关爱基金会主办，中国临床肿瘤学会 (CSCO) 作为学术指导，人民健康和爱心企业共同支持的“对话希望，向优而生”晚期乳腺癌患者关爱公益行动在北京启动。该项目通过凝聚多方力量，旨在提升大众对于晚期乳腺癌疾病及患者的关注，助力晚期乳腺癌患者提升抗癌信心、延长生存时间、提高生存质量，助力“健康中国2030”目标早日实现。

提升乳腺癌、尤其是晚期乳腺癌的综合防治水平需要来自社会各方力量的支持。活动现场启动了晚期乳腺癌患者关爱公益行动。在多位专家学者、相关部门负责人以及爱心企业代表的见证下，将每年“粉红丝带月”中的10月28日设立为“中国晚期乳腺癌患者关爱日”，助力提升社会各界和广大公众对于晚期乳腺癌疾病及患者的关注，让晚期患者勇敢地与癌斗争、与癌共存。

嘉宾共同见证“中国晚期乳腺癌患者关爱日”设立。

“晚期乳腺癌是提升乳腺癌患者整体五年生存率的重要挑战之一，值得高度重视。”中国临床肿瘤学会（CSCO）副理事长兼秘书长、解放军总医院肿瘤医学部副主任江泽飞说：“在中国，每年有42万新发乳腺癌患者。随着科学的进步，乳腺癌的治疗取得了很大的进步，总体治愈率能够达到 60%左右。然而即便接受了规范化的诊疗，早期患者中仍然有三分之一左右会发展为晚期乳腺癌。尽管晚期乳腺癌可以继续治疗，但相对于早期治疗难度会大大增加。”

随着医学的进步，治疗方式的多样化，生活质量成为治疗的重要衡量标准之一。特别是对于晚期癌症患者，在治疗时更应兼顾生存率与生活质量的双重提升。中国临床肿瘤学会（CSCO）副理事长、江苏省人民医院妇幼分院（江苏省妇幼保健院）副院长殷咏梅介绍：“相较于早期，晚期乳腺癌的疾病发展更复杂、针对性药物有限，患者相对而言承受着更大的压力和挑战。然而晚期乳腺癌患者群体所受到的关注度还不足，诊疗方面仍然存在许多未被满足的需求。通过患者关爱公益行动，我们可以发挥各自优势，提升大众对晚期乳腺癌防治的关注和总体认知，并将‘关注’升级成‘行动’，助力患者增强抗癌信心、延长患者生存时间、提升生存质量。”

北京爱谱癌症患者关爱基金会主席史安利说：“我们希望通过患者关爱公益行动聚焦晚期乳腺癌患者在治疗资源可及性、心理支援、社会融入等方面未被满足的需求。‘对话希望，向优而生’所传递的正是在提升疾病认知的同时，加强对晚期乳腺癌患者生存现状的关切，为患者在家庭、工作、心灵上给予多维度的支持，以协同共助的信念，提振晚期乳腺癌患者群体抗击癌症的信心与决心。”

晚期乳腺癌虽然难以治愈，但可通过应用新型治疗药物、优化治疗模式等方法来缓解临床症状，改善生活质量，进一步延长生存时间。谈及晚期乳腺癌最新诊疗方式及进展，江泽飞提到：“ 伴随诊疗技术的不断发展以及创新药物的临床应用，乳腺癌诊疗从20多年前无药可用到如今越来越多的创新疗法层出不穷。从手术、内分泌治疗、化疗到后来的靶向治疗、免疫治疗，再到如今新一代抗体偶联药物等创新疗法的出现，为晚期乳腺癌患者带来了更好的治疗机会和希望。随着医保覆盖范围的扩大、用药保障机制的完善、保险意识的提升等，希望越来越多的患者可以用得上、用得起创新好药。”

提升晚期乳腺癌患者的整体获益，实现慢病化管理，需要来自社会各界的关爱、鼓励与支持。殷咏梅对此介绍：“晚期乳腺癌患者关爱公益行动将升级为‘五个一工程’，即打造一部微电影、一个患者关爱日、一本患者故事书、一个患教平台和一本科普漫画书，而今天我们共同见证成立的‘1028晚期乳腺癌患者关爱日’仅仅是此次患者关爱行动的开始，未来我们将以此为开端，开启晚期乳腺癌患者关爱新篇章，将关爱持续传递下去。”

公益行动的企业支持方之一，阿斯利康中国副总裁、企业事务及市场准入部负责人黄彬表示：“非常高兴能与各方携手，共同推动晚期乳腺癌患者治疗结果和生存质量的改善。面对患者的困境，阿斯利康在女性肿瘤包括乳腺癌这一疾病领域的探索和努力从未停歇。我们期望通过创新疗法的开拓和引入，提供给患者所需的更精准和有效的治疗方案。今年，正值阿斯利康进入中国30周年，我们将继续秉承以患者为中心，在不断开拓创新、提升创新疗法可及性的同时，携手政、产、学、研、医、投等多方力量，助力乳腺癌患者的全病程管理，提升中国患者的五年生存率，为‘健康中国2030’持续贡献力量。”

晚期乳腺癌患者关爱公益行动“五个一工程”之原创科普漫画书《阿托莎的处方笺》新书发布。

活动现场，江泽飞、殷咏梅等专家获得“健康中国 健康有她——晚期乳腺癌患者关爱公益大使”称号。此外，来自上海复旦大学附属肿瘤医院副主任医师陈嘉健分享了其原创的乳腺健康医学人文科普漫画书《阿托莎的处方笺》，通过通俗易懂的形式，生动形象地讲解了乳腺癌的科普知识。