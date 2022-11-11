提升患者生存质量 多方共建乳腺癌患者管理生态圈

11月8日，在第五届进博会上，辉瑞肿瘤以“科学致胜 共克癌症”为主题启动了“创新管理，关爱升级”肿瘤患者创新管理关爱活动，多位专家及行业代表就乳腺癌治疗以及患者全周期健康管理相关话题进行了探讨交流。

乳腺癌是严重威胁全球女性健康的恶性肿瘤。近年来，随着我国“两癌筛查”工作的不断推进、“早诊早治”观念的进一步普及、乳腺癌诊疗水平的逐步提高以及“以患者为中心”的治疗理念推行下，延长患者生存期的同时提高其生活质量，已成为乳腺领域业内关注的重中之重。

“乳腺癌的治疗目标不仅是让病人活得久，更要活得好，这个‘活得好’就是要注重患者生存的质量。”复旦大学附属肿瘤医院乳腺及泌尿肿瘤内科主任王碧芸提到，在乳腺癌治疗过程中，PRO（患者报告结局）评价指标尤为重要，该指标是患者对自身健康状况、功能状态以及治疗感受的报告，不包括医护人员及其他任何人员的任何解释。

在今年发布的《中国乳腺癌随诊随访与健康管理指南》中，PRO就包含其中，也是乳腺癌患者健康管理的内容之一。中国医学科学院肿瘤医院内科治疗中心主任马飞强调，乳腺癌的长期内分泌治疗非常有必要采用PRO工具来评估。“由于国内自主研发的乳腺癌特异性PRO评估量表尚处于起步阶段，在临床中使用的乳腺癌特异性量表，基本均是国外研发量表的翻译版本，对我国患者的适用性仍然有待商榷。”

乳腺癌患者管理生态圈圆桌讨论。（受访者供图）

“为适应乳腺癌患者深层次的需要，我们正在积极推进中国乳腺癌PRO的相关工作与国际接轨。”马飞提到，今年3月，中国乳腺癌PRO评价标准委员会正式成立，适用中国患者群体的乳腺癌PRO评价标准正在紧锣密鼓的进行中。

辉瑞全球生物制药商业集团中国区肿瘤事业部总经理王怡亲介绍，作为本次活动的发起方，辉瑞希望将乳腺癌患者PRO作为发力点，依托进博会平台优势，多方蓄力共同构建乳腺癌患者管理生态圈，打通乳腺癌肿瘤患者慢病管理的“最后一公里”。

“我们一直以来都在积极开展科技创新，希望将更多优质肿瘤药物引进中国，为患者提供全流程解决方案，帮助患者提高生活质量。”王怡亲提到，辉瑞通过创新开展患者支持项目（PSP）、辉常关爱患者服务平台、辉瑞小药箱便捷找药等多种服务，为患者提供更便捷的乳腺癌疾病教育及相关支持。“未来也将持续与临床肿瘤专家、创新企业共同携手，推动乳腺癌PRO落地，让更多乳腺癌患者活得更久、活得更好。”

对于PRO相关工作的开展，王碧芸同样充满期待：“希望随着PRO工具在乳腺癌临床诊疗的深入应用，进一步探索多维度全周期的疾病管理模式，帮助患者实现‘长生存’‘好生活’的最终目标。”

乳腺癌全周期患者健康管理离不开患者科普教育和辅助诊疗系统的支持。活动现场，好大夫在线副总裁王宏达、海心智惠CEO李颖赟就患教领域以及新技术在助力双向转诊方面的相关内容进行了分享和介绍，希望通过发挥自身专业优势，为医生提供更加有力的支持，共同助力乳腺癌患者管理生态圈的建设。