免疫联合放化疗 局部晚期食管癌患者治疗有新选择

中新网广州5月5日电 (记者 蔡敏婕)我国的食管癌患者约占每年全球新发病例的54%，但整体预后欠佳，严重威胁民众的生命健康。中山大学肿瘤防治中心放疗科食管癌首席专家刘孟忠团队完成了一项前瞻性II期临床研究(EC-CRT-001)，研究首次证实PD-1抗体联合根治性放化疗在局部晚期食管鳞癌患者的安全性和有效性，为免疫治疗联合放化疗在局部晚期食管癌的应用提供了最新的证据。

该研究近日在线发表于国际顶尖肿瘤学期刊《柳叶刀·肿瘤学》。

食管癌位居全球最常见的恶性肿瘤第八位，死亡率高居第六位。我国的食管癌患者90%为食管鳞癌。对于我国食管鳞癌的治疗，尽管手术是局限期食管癌的重要选择，但术后复发时常发生。此外，由于食管癌早期症状不明显，大部分患者初诊时已是局部晚期或晚期，5年总生存率低于20%。

为了进一步提高局部晚期食管癌的疗效，2019年，刘孟忠研究团队率先启动了特瑞普利单抗联合根治性放化疗治疗局部晚期不可切除食管鳞癌的II期、前瞻性、单臂临床研究。两年间，共入组42例患者。据刘孟忠介绍，42例入组患者的一年生存率达到78.4%，最常见的不良事件为淋巴细胞减少(86%)，不良反应总体可以耐受，有效性和安全性都达到了预期目的。

该研究结果表明，特瑞普利单抗联合放化疗在局部晚期食管鳞癌具有较好的疗效和安全性，从而为该患者群体的治疗策略提供了新思路，未来大样本的III期随机对照临床研究可进一步证实该结论。

俗话说“病从口入”，中国人喜火锅等辛辣烫食——容易损伤食管黏膜组织，喜“咸口”——摄入过量亚硝酸盐，这些可能是食管癌发病的部分诱因。中山大学肿瘤防治中心放疗科教授胡永红说，食管癌的发病风险与生活习惯密切相关，研究发现局部食管黏膜的刺激是导致食管癌的重要原因，包括烟酒、吃太烫的食物、腌制的咸菜等。

目前在中山大学肿瘤防治中心初诊的食管癌病人中，早期患者不到10%，局部晚期患者占到50-60%，剩下30%患者则已经发生转移，属于晚期。在筛查方面，刘孟忠称，早期食管癌的诊断是个难题，建议45岁以上、有家族史、吸烟嗜酒、处于食管癌高发区的人群，可以选择定期做胃肠镜检查，及早发现问题。(完)