专家建议：建立健康生活习惯 科学了解胃癌治疗

胃癌是一种常见的恶性肿瘤，在我国，胃癌的发病率和死亡率占各种消化道肿瘤的首位。哪些因素导致了胃癌年轻化？有哪些方法可以进行治疗？

对此，山东大学齐鲁医院肿瘤内科主任刘联在做客“人民好医生”科普访谈时谈到，生活中很多人喜欢吃腌制食品和烧烤类食品，有些人则时常处于过饱或是过饥的状态，饮食没有规律，休息也不定时，这些不好的生活习惯，很有可能导致胃癌的发生。

“胃是消化道系统中最为重要的器官，很多疾病的发病原因和饮食习惯有着密切的关系。”刘联介绍，近年来，胃癌的发病正逐渐呈现年轻化趋势，不良的生活方式是导致这一趋势的原因之一。所以，建立健康的生活习惯，是预防胃癌非常重要的一环。

刘联建议，每年定期筛查对于预防胃肠道肿瘤十分重要。“早期胃癌症状并不典型，与胃炎、胃溃疡等良性疾病表现相似，一般会有饱胀感、消化不良、嗳气、反酸等症状。”他表示，但与其他疾病不同的是，胃癌的症状会呈现出相对持续或者逐渐加重的过程，而在这个过程中，肿瘤细胞可能已经从胃黏膜发展到了肌肉层。

因此，一旦出现上述不适，不论症状轻重，都应尽早到医院进行系统的检查，来明确是否与胃癌有关。对于50岁以上的中老年人，建议每年进行一次胃镜检查来预防胃肠道肿瘤。

谈到胃癌的治疗，刘联提出，胃癌与大多数肿瘤一样，需要进行分期治疗。按病情程度划分,胃癌一般可分为早、中、晚三大阶段。早期肿瘤，因其侵犯范围小，使用内镜黏膜下剥离术就能达到很好的效果。发展至中期，或者局部晚期，会更依赖于手术为主的治疗手段。到了晚期以后，肿瘤细胞可能已经转移到了其他部位，无法通过手术达到根治，可采取化疗、靶向治疗、免疫治疗、抗血管新生治疗等一系列的内科治疗方法来争取延长患者的生存时间。

近年来，随着肿瘤学科的快速发展，胃癌治疗已经早早地走出了传统治疗的时代，诊疗模式从单一科室逐渐发展为多学科诊疗(MDT）的新模式。对此，刘联认为，这一模式的优势在于针对不同病人，可以将不同学科的专家聚集起来，共同讨论病人的诊治方向，为病人提供高质量的诊断和治疗方案，最大程度限度降低单学科诊治的缺陷，有效提升患者治疗效果。

在诊疗模式不断发展的同时，治疗手段也有着重要的改变。刘联说，靶向治疗、免疫治疗的迅猛发展给晚期肿瘤患者带来了生存的希望。在免疫治疗时代，晚期患者生存期已经逐渐达到2-3年，个别患者甚至实现了长期生存。所以从药物治疗的角度，还需要我们不断尝试，将化学治疗、靶向治疗、免疫治疗等多种手段有机结合，制定出全程管理的策略，为患者的生存质量和生存期保驾护航。