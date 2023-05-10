直播预告：漫漫减肥路 这样做让你健康"享"瘦

肥胖作为人们生活中最常提到的健康问题，其影响不仅会危害身体健康，更是对全社会的医疗服务都造成了巨大压力。随着全球肥胖问题越来越严重，世界卫生组织将“肥胖”确定为十大慢性疾病之一。

应对肥胖有哪些治疗方法？我们日常提到的减肥“小妙招”真的能健康减重吗？5月11日15:00，首都医科科大学宣武医院普通外科主任医师刘殿刚、首都医科科大学宣武医院营养科主任副主任医师李缨将做客直播间，就健康减重的相关内容进行分享。

专家简介

刘殿刚，首都医科科大学宣武医院普通外科主任医师。从事普外科疾病的诊治工作，目前担任胃肠及胰腺病区疾病的诊疗工作，专业方向为胃肠及胰腺疾病微创治疗，消化道肿瘤的综合治疗。

李缨，首都医科科大学宣武医院营养科主任副主任医师。从事临床营养20余年，现为北京医学会临床营养学分会委员，北京市营养学会临床营养分会委员，北京市临床营养治疗质量控与改进中心专家委员会委员，北京市健康科普专家，北京周末社区大讲堂讲座专家。

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