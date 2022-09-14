直播预告：吃得好动得巧 不做“小胖墩儿”

今年是全民健康生活方式行动启动15周年，也是“三减三健”理念落地实施的第五个年头，“三减三健”——“减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼”理念的提出和落地实施是全民健康生活方式行动对健康中国建设的重要贡献，已经成为我国慢性病防控和健康生活方式倡导的重要抓手。

近年来，随着物质生活的丰富，各式各样的零食、饮料等高热量食物出现在日常生活中，这些“甜蜜的诱惑”给儿童青少年埋下了一个又一个“甜蜜的陷阱”。过量的糖分和油脂的摄入，以及身体活动不足让很多孩子成为了“小胖墩儿”。“小胖墩儿”的出现，与不良的生活习惯有密切关系。

该如何让孩子吃得好，动得巧，避免成为“小胖墩儿”？9月14日（周三）16:30，人民健康联合全民健康生活方式行动国家行动办公室共同推出的“2022年全民健康生活方式宣传月系列访谈”将迎来第二期，邀请中国疾病预防控制中心营养学首席专家赵文华研究员、中国疾病预防控制中心营养与健康所营养与健康教育室主任刘爱玲研究员做客直播间，就儿童青少年预防超重和肥胖这一话题与大家分享。