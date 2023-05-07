提升泌尿肿瘤防治水平 发挥中青年医生中坚作用

“加强泌尿肿瘤防治工作，要发挥中青年医生的中坚作用。鼓励和激发中青年医生的科研创新热情，对于持续提升我国泌尿系统肿瘤防治水平至关重要。”作为2023年人民好医生系列活动重点工作，第三届“人民好医生·金山茶花计划”泌尿系统肿瘤领域审议会举行，与会专家为持续提升我国泌尿系统肿瘤防治工作建言献策。

我国泌尿肿瘤防治水平不断提升

前列腺癌、膀胱癌、肾癌是泌尿系统最为常见的三大肿瘤。“近年来，我国泌尿系统肿瘤患者的生存率与早诊率不断提升，相关国际前沿研究成果逐渐增多，泌尿系统肿瘤防治水平在逐年提升。”北京大学泌尿外科研究所所长、北京大学医学部泌尿外科学系主任周利群说。

中山大学孙逸仙纪念医院泌尿外科主任黄健认为，我国泌尿系统肿瘤防治工作主要在早期诊断、精准诊断、微创诊断方面取得明显进步。尤其是随着智能技术的运用越来越普及，肿瘤治疗手段逐渐向精准化方向发展。此外，免疫治疗的效果与安全性、用药可及性也在不断提升。

多措并举促进泌尿肿瘤防治工作

“提升泌尿系统肿瘤防治水平，首先要提升早筛早诊率，加强疾病的早期防治。”周利群认为，“其次要加强规范化诊疗，尤其是基层的规范化诊疗，这对于延长患者生存周期、提升患者生存质量十分重要。”

“要加强偏远地区的用药可及性工作，还要加强泌尿系统肿瘤规范化诊疗工作。”黄健建议。

“要强化科普工作，让老百姓知道如何防病。”复旦大学附属肿瘤医院副院长、上海市泌尿肿瘤研究所所长叶定伟认为，提高泌尿系统肿瘤防治水平，首先要加强科普内容创作，以更优质的科普内容指导人民群众进行疾病预防。其次，要拓展科普知识传播推广渠道，借助社会以及行业的力量让更多人能接收到科普知识。

发挥中青年医生肿瘤防治中坚作用

周利群提出，因处于临床与科研的一线，中青年医生在助力泌尿系统肿瘤防治水平提升方面发挥作用的同时，也在不断积累临床诊疗、患者沟通、科研创新等方面的经验。当前，中青年医生发展往往强调临床与科研“两条腿”走路，可以结合临床工作的特点进行科研总结、设计、临床试验等，但要注重临床诊疗的主业，不能“本末倒置”。

叶定伟表示，中青年医生作为推动肿瘤防治的中坚力量，要体现这个群体的担当和作为。尤其在肿瘤防治科普知识的传播方面，中青年医生应积极发挥作用，引导公众学习科普知识。此外，要加强临床创新工作，实现好“创新落地”，在泌尿肿瘤的诊断、治疗、康复全链条中实现效果提升，才是“好”的研究成果。

“要树立肿瘤诊疗的好医生榜样。”黄健说：“‘人民好医生·金山茶花计划’以专业性、公正性和权威性为中青年医生群体的发展树立了榜样。年轻医生不仅要学会治疗疾病，还要学会研究疾病，通过创新诊疗方法与药物为救治患者以及科学发展积极做出贡献。”

据了解，“人民好医生·金山茶花计划”于2020年启动，并已开展两届，旨在鼓励癌症防治领域的中青年医务人员在肿瘤防治及临床科研上不断砥砺创新、锐意进取。目前已集中推荐展示了一批在肺癌、肝胆肿瘤、泌尿系统肿瘤、食管癌、胃癌、淋巴瘤、鼻咽癌、妇科肿瘤、乳腺癌等癌症防治领域做出突出贡献的青年专家。（何垚森）