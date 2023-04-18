“肺部更健康，胸科在行动” 北京胸科医院肿瘤防治宣传周启动

人民网北京4月18日电 （记者闫妍）2023年4月15至21日是第29个全国肿瘤防治宣传周。今年宣传周主题是“癌症防治 全面行动——全人群 全周期 全社会”。近日，首都医科大学附属北京胸科医院（以下简称北京胸科医院）举办了“肺部更健康，胸科在行动”——北京胸科医院肿瘤防治宣传周启动仪式。

北京胸科医院党委副书记、院所长李晓北表示，近几年，医院发展进入快速通道，不断强化优势学科，逐步补全学科种类。未来，希望和属地有更加紧密的联系，无论是在胸部肿瘤防治，还是分级诊疗方面，形成一个聚集的力量，共同为广大肿瘤患者提供高质量服务。

癌症防控是关键。北京胸科医院副院长李亮介绍了本院在肿瘤防治方面的工作，特别是在肺癌、食管癌、乳腺癌、纵膈肿瘤等防治方面的有关情况。他表示，北京胸科医院希望通过一体化的管理，让肿瘤诊断、治疗、预防、发现和康复能够更加标准化、更加高效化。

启动仪式上，“肺结节科普树”栽培启动仪式同步举行。北京胸科医院党委副书记、纪委书记庞宇介绍，该活动将以“从健康到健康”为题，组织全院专家一同策划并制作肺癌全生命周期科普系列视频。今年6月视频和文字版将正式推出，为大众打造全方位、立体化、矩阵式、看得懂、听得明、行得通的科普宣传。

活动当天，成立两年的通州区肺癌专病医联体迎来新成员，玉桥、马驹桥、西集、次渠四个街道、乡镇的社区卫生服务中心、卫生院加入到医联体中，助力通州区的肺癌防治工作。