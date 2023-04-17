专家：防控癌症需发挥“整合医学”健康管理理念

新华社天津4月16日电（记者沐铁城、张建新）4月15日，由中国抗癌协会主办、天津医科大学肿瘤医院等承办的第29届全国肿瘤防治宣传周启动仪式在天津举行。中国抗癌协会理事长、中国工程院院士樊代明在仪式上介绍，防控癌症不仅需要民众的积极参与、防控政策落地和医疗专业技术提高，也需要发挥“整合医学”的健康管理理念，实现从行业资源到技术手段的整合。

作为一项社会系统工程，癌症防控既要靠有关部门和专业机构的努力，更要靠社会各界和广大群众积极参与。

“开展常见恶性肿瘤早诊早治是我国癌症防控工作的关键措施。”天津医科大学肿瘤医院党委书记陆伟介绍，以肝癌为例，肝脏若出现腹痛、黄疸等症状时，可能已经发展到肝癌晚期。因此，有家族成员患病史、经常暴露于乙肝病毒环境、接触血液制品等高危人群需加强筛查意识，做到主动检测、尽早治疗。

目前，肿瘤相关治疗方法包括手术、放疗、化疗等。樊代明介绍，有些患者适合先手术、有些患者适合后手术，不同患者治疗方案有所不同，“整合医学”理念是有机结合各种方法，从而得到最佳结果。

专家表示，“整合医学”是以人作为一个整体，将医学领域最先进的理论和知识与临床各学科最有效的经验方法进行有机结合，并按照环境、社会和心理的现实需求加以修正和调整，形成更加适合疾病防治和呵护健康的医学知识体系。

不久前，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，提出到2035年，形成与基本实现社会主义现代化相适应，体系完整、分工明确、功能互补、连续协同、运行高效、富有韧性的整合型医疗卫生服务体系，医疗卫生服务公平性、可及性和优质服务供给能力明显增强，促进人民群众健康水平显著提升。

樊代明表示，实现这一目标要将“整合医学”的理念和体系融入诊疗中。此前，中国抗癌协会编写发布了覆盖53个癌种和60个技术手段的《中国肿瘤整合诊治指南（CACA）》，这为肿瘤“整合医学”实践提供了重要的知识体系。

据悉，活动期间还开展了百名肿瘤专家大型义诊、核心科普知识解读、CACA技术指南精读巡讲等系列科普公益活动，共同探讨肿瘤学界前沿热点。