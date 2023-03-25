肿瘤患者生存期心血管问题趋显 专家呼吁：多学科，个性化治疗

中新网上海3月24日电 罹患肿瘤，却“栽”在心脏？这对肿瘤患者来说并不是危言耸听。

记者24日从“复旦中山(复旦大学附属中山医院)肿瘤心脏病团队工作回顾会议”上获悉，肿瘤本身及抗肿瘤治疗均可加重患者原有心血管病变或引起新发心血管疾病，而心血管疾病存在也会明显影响肿瘤患者的长期生存。

比如以免疫检查点抑制剂(ICIs)为代表的免疫治疗在肿瘤治疗领域取得了巨大的成功，但免疫治疗的毒性管理也愈发成为肿瘤诊治的重点问题。ICIs相关心肌炎总体致死率高，尤为受关注。

据悉，在过去十年间，中国恶性肿瘤患者生存率总体稳步提升。复旦大学附属肿瘤医院的一份生存报告数据显示：5年总生存率明显提升，达到71.3%。这份生存报告来自对2005年-2019年在该院被确诊为恶性肿瘤并接受住院治疗的近30万名患者进行的长期密切随访。

本次会议主席、复旦大学附属中山医院副院长、心内科副主任钱菊英教授对记者表示，肿瘤患者生存期内的心血管问题日益凸显。她指出，肿瘤合并心脏病的诊治随访，既不同于传统心脏病，也不同于传统肿瘤科，因此，需要组建并推进肿瘤心脏病多学科团队建设，为肿瘤心脏病患者带来全方面个体化的治疗，最大限度帮助肿瘤患者不再“栽”在心脏上。

据介绍，肿瘤患者合并心血管病的情况日趋普遍，由于中国目前肿瘤心脏病学仍处于起步阶段，肿瘤学和心血管病学的“专业壁垒”使得大量肿瘤心脏病患者长期面临“求医无门”的窘境，肿瘤心脏病学的问题在临床急需获得更多关注。

据悉，此前，复旦大学附属中山医院肿瘤心脏病多学科诊疗(MDT)团队在华东地区率先肿瘤心脏病MDT门诊，通过不同学科交叉协作和紧密配合，打破专业壁垒，努力为肿瘤心脏病患者带来最佳诊治方案。经过数年探索努力，团队在肿瘤心脏病的临床诊治中积累了丰富的病例。

为了给心血管科和肿瘤科同道提供帮助与启示，团队撰写了《肿瘤心脏病学真实世界病例索骥》。这本书病例荟萃，包括抗肿瘤药物导致心脏不良反应、肿瘤合并心脏原发疾病等常见问题，同时也收入了心脏原发肿瘤等罕见疑难病例。针对临床医生较为关注的ICIs(免疫检查点抑制剂)心肌炎，该书从是否需要激素治疗等问题出发，分别从心内科、肿瘤内科和临床药学的不同角度提供后续治疗等意见。

在当日采访中，复旦大学附属中山医院心内科肿瘤心脏病亚专科主任程蕾蕾主任医师介绍，经过1年多时间反复推敲、打磨和多次讨论、修改，《免疫检查点抑制剂相关心肌炎临床诊疗实施建议》英文版和中文版于今年1月和3月分别首发于《Clinical Cancer Bulletin》和《中国临床医学杂志》。该诊疗实施建议对现有证据进行了全面的梳理和更新，优化和规范管理策略，具有良好的指导意义，在临床实践中有较强的可实施性。

当日，中科院院士、复旦大学附属中山医院心内科主任葛均波、肿瘤心脏病亚专科主任程蕾蕾团队研发的两项ICIs相关不良反应发生风险预测及预后判断的相关专利举行了转化签约。

采访中记者了解到，肿瘤患者的康复涉及社会学、心理学、运动、营养学及临床各专科。24日，上海市抗癌协会康复管理专委会正式成立。复旦大学护理学院院长胡雁出任上海市抗癌协会康复管理专委会主任委员，并介绍了专委会三年行动计划。根据计划，专委会将补齐肿瘤全程管理中的“康复管理短板”，倡导整合康复管理理念，以“扶本、控症、慰灵、生存照护”为核心内容，强调“全程管理、全学科参与，以患者为中心”，是整合医学的典型范例。培育肿瘤康复管理专业人才，打造以患者为中心、切实可行的肿瘤康复管理模式。

同日，“肿瘤康复促进工作者赋能培训”慈善公益项目启动。复旦大学附属肿瘤医院将面向基层，为肿瘤康复促进工作者构建全新的培训体系，学科知识包括肿瘤预防、筛查、诊断、治疗、康复等，还包括心理社会支持基本技能和运动营养、康复保健基本方法等。公益项目将形成肿瘤患者康复现状的调研报告，构建示范性社区健康管理中心等。(记者 陈静)