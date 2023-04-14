直播预告：关注肿瘤治疗“风向标” 专家带你了解胃癌治疗前沿

2023年4月15日至21日是第29个全国肿瘤防治宣传周。为提高全社会癌症防控意识，营造全民防癌、抗癌的良好氛围，帮助大家正确认识各种肿瘤疾病，让权威、实用的健康科普知识深入人心，“人民好医生”客户端推出“全国肿瘤防治宣传周”系列直播节目，教大家远离肿瘤困扰。

作为全球常见的恶性肿瘤之一，胃癌会让很多人谈之色变。因为该病的筛查本就让人难受，而一旦发现后，“开膛破肚”的手术更会让人担忧。那么，身体出现哪些信号是在提示胃癌来临？如何及早发现胃癌？治疗胃癌又都有哪些手段？4月15日9:00，“人民好医生”客户端特邀浙江省肿瘤医院党委书记、中国抗癌协会副理事长、中国医师协会肿瘤外科医师委员会副主任委员程向东做客直播间，为广大网友科普胃癌的相关知识，欢迎届时收看。

专家简介：

程向东，浙江省肿瘤医院党委书记、中国抗癌协会副理事长、中国抗癌协会胃癌专业委员会副主任委员、浙江省肿瘤微创外科联盟主席、浙江省肿瘤防治办公室主任、国家重点研发计划项目首席专家、中国医师协会肿瘤外科医师委员会副主任委员、浙江省医学会外科学分会副主任委员、浙江省上消化道肿瘤诊治技术研发中心主任、浙江省医师协会肿瘤外科医师分会主任委员、浙江省抗癌协会副理事长、浙江省抗癌协会胃肿瘤专业委员会主任委员等。

擅长：开展开腹和腹腔镜微创胃癌根治术等。

如何收看直播：

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