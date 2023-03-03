阮祥燕代表：提升女性健康意识 加速消除宫颈癌

人民网北京3月3日电 （记者孙红丽）全国人大代表、首都医科大学附属北京妇产医院内分泌科主任阮祥燕近日做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“加速消除宫颈癌 促进妇幼健康”主题论坛上，阮祥燕表示，为了加快消除宫颈癌，应进一步提升女性健康意识，做到早发现、早治疗。

宫颈癌早发现早治疗 五年存活率高

宫颈癌是常见的女性恶性肿瘤。随着经济社会发展和工业化、城镇化进程加快，居民生活环境与生活方式快速变化，宫颈癌发病率呈现持续增高且年轻化的趋势。

阮祥燕介绍，乳腺癌、宫颈癌如果能够做到早发现早治疗，目前的五年存活率还是比较高的。随着医疗技术的不断发展，乳腺癌、宫颈癌的防治水平也在不断提升，通过早期筛查，可以尽早发现癌症并且及时遏制。

作为全国人大代表，阮祥燕呼吁，要保护好年轻女性的卵巢功能。

她介绍，乳腺癌、宫颈癌患者在放疗、化疗的过程消灭癌细胞的同时，也会损伤卵巢功能。“一些女性因为疾病治疗导致卵巢功能提前衰退并过早地进入老龄化，我们的工作就是预防和减少这种情况的发生。”

“这里所说的老龄化，一部分是真正寿命层面的老龄化，还有一部分是因为疾病导致的提早老龄化。”阮祥燕补充，保护生育力和卵巢功能，减少各种慢性病的发生，符合积极应对老龄化的战略。

开展多种形式科普教育 加速消除宫颈癌

今年1月，国家卫生健康委、教育部等10部门联合印发《加速消除宫颈癌行动计划（2023—2030年）》，要求进一步完善宫颈癌防治服务体系，提高综合防治能力，构建社会支持环境，努力遏制宫颈癌发病率、死亡率上升趋势，减轻宫颈癌社会疾病负担。

阮祥燕介绍，根据相关数据，宫颈癌年轻化的趋势非常明显。针对这种情况，很多医务工作者在积极探索应对办法。阮祥燕带领团队在北京妇产医院创新性地开展卵巢组织冻存移植技术，并在2021年成功诞生了我国首例卵巢组织冻存移植婴儿。

资料显示，宫颈癌的主要致病原因是高危型人乳头瘤病毒（HPV）持续感染，通过为年轻女性接种HPV疫苗、在适龄女性中开展宫颈癌筛查、及时治疗宫颈癌及癌前病变等三级预防措施，能够有效防控并最终实现消除宫颈癌。

“加快消除宫颈癌，采取多种形式的科普教育非常重要。”阮祥燕呼吁，应大力提高广大适龄女性接种HPV疫苗和进行宫颈癌筛查的意识。