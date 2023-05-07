直播预告：关爱女性健康 远离卵巢癌

卵巢癌是女性特有的恶性肿瘤，发病率在女性生殖系统恶性肿瘤中位居前列。2023年5月8日是第十一个“世界卵巢癌日”，为提高对卵巢癌的认知，提升对卵巢癌患者的关爱，5月8日14:00，中国医学科院北京协和医院妇产科主任医师吴鸣、北京大学肿瘤医院妇科主任医师高雨农将做客“人民好医生”客户端直播间，普及卵巢癌防治知识，并讲解卵巢癌最新治疗理念。

嘉宾简介：

吴鸣，主任医师，教授。中国医学科学院北京协和医院妇产科主任医师、中国抗癌协会家族遗传性肿瘤专委会主委、中国抗癌协会腹腔镜与机器人分会副主委、中国医药学会教育专委会副主委。

高雨农，主任医师，教授。北京大学肿瘤医院妇科主任医师、中华医学会妇科肿瘤学分会常委、中国抗癌协会妇科专业委员会常委、北京医学会妇科肿瘤学分会常委、中国老年学和老年医学学会妇科分会常委、中国医促会妇产科学会副主任委员。

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