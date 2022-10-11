女性苹果型身材对健康危害更大

同样是发胖，但脂肪堆积的位置不同，对女性健康的影响也有着很大差异。研究发现，苹果型身材的女性更容易死于心脏病发作和脑中风。

女性在青春期由于雌激素的大量分泌，会变得更加漂亮更有女性味。但同时也促使体内大量脂肪囤积在腹部、臀部和大腿。因此，女性到了一定的岁数不注意保养就会发胖，其后果是不但影响形体美观，而且有害身体健康。

女性发胖，一种是上身发胖，主要在腹部，浑身滚圆，称作“苹果型身材”；还有一种是下身发胖，主要在臀部，肩窄臀宽，样子像“金字塔”，也称作“梨型身材”。虽说过于发胖都会影响身体健康，但是相比之下，苹果型身材危害更大。

苹果型身材的人腰腹部过胖，状似苹果，细胳膊细腿大肚子，又称腹部型肥胖、向心型肥胖、内脏型肥胖，这种人脂肪主要沉积在腹部的皮下及腹腔内。

美国斯坦福特大学生理学研究员理查德·泰瑞研究发现，腹部发胖和臀部发胖两者虽说储存的都是脂肪，但是其特性是有很大差异的。她曾把腹部脂肪细胞放在试管中观察，发现它比别的脂肪都活跃。令人担忧的是，腹部脂肪是分布在腹内的，它可以把脂肪细胞不断地排进血液，而这些带有脂肪细胞的血液就一直冲入人体的肝脏。当人的肝脏被过多的脂肪酸包围之后，它就加快了低脂肪蛋白的产生，并迅速把它排除血液，而低脂肪蛋白原本是可以进入心脏、肺和动脉的。这种状况会促进高胆固醇、脂肪硬化和心脏病的多发和发展。

由此，可根据腰围和臀围的比例来测试自己是否会患上述之病。其方法是，站着量腰围，然后用腰围除以臀围，所得出的结论就是腰臀比。研究认为，女性可接受的上限是0.75至0.80；而男性则是0.85至0.90。若超出上限，就有致病之虞。

此外，瑞典一项研究发现，苹果型身材的女性不仅容易死于心脏病发作和脑中风，还更容易患痴呆。研究人员发现，腰围大于臀围的中年女性到老年患痴呆症的几率是常人的两倍还多。