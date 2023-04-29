50岁以上为带状疱疹高危人群 专家支招：接种疫苗预防“缠腰龙”

“50岁以上为带状疱疹高危人群，接种疫苗是预防疾病的有效措施。”广西医科大学第一附属医院皮肤性病科副主任医师郭婷28日接受记者采访时表示。

世界卫生组织(WHO)将每年4月的最后一周定为“世界免疫周”，以强调免疫接种对于减少疾病、挽救生命的重要性。对于中老年人群来说，随着年龄增长，身体免疫器官和组织功能开始下降，人体的免疫力和抵抗力也开始降低，出现“免疫衰老“现象，易罹患如流感、带状疱疹等感染性疾病。

带状疱疹是一种由水痘-带状疱疹病毒经再激活引起的感染性皮肤病，俗称“缠腰龙”。发疹前常有一些乏力、低热、食欲不振等前驱症状，发疹时患处皮肤首先出现潮红斑，随后出现呈簇状分布的丘疹，继而变为水疱。此外，带状疱疹还会发于眼、耳等身体部位。除皮损表现，患者还常常伴有不同程度的神经痛。

郭婷介绍，目前来说，50岁以上的中老年人是带状疱疹的高风险人群，其次还包括劳累、创伤或者一些有慢性病的人群，包括糖尿病、高血压、冠心病或者慢性阻塞性肺疾病等，还有一些肿瘤患者或自身有免疫性疾病，包括系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎，长期服用激素及免疫抑制剂的人群；还有一些免疫缺陷人群，比如说HIV这类型病人，他们都属带状疱疹的高风险人群。对有基础疾病的人群来说，感染带状疱疹后症状会比健康人群更严重，罹患带状疱疹后神经痛的风险也会更高。

一般在带状疱疹出现前几天，患者常感觉到局部疼痛或灼热，还可能伴随低热、全身乏力不适、食欲不振等前驱症状，少数患者也可能没有任何自觉症状。典型皮损表现为沿皮节单侧分布的成簇性水疱伴疼痛。

郭婷介绍称，对于老年人或有糖尿病、高血压、冠心病等慢性病的人来说，如果他们在这个基础上还合并有带状疱疹，除了合并后遗神经痛的几率更大，对于他们本身的基础疾病可能也会加重，管理更加困难。

带状疱疹和带状疱疹后神经痛会影响患者及其家人的生活，可影响睡眠、情绪及工作。有研究显示，带状疱疹后神经痛患者可能会出现焦虑、抑郁、注意力不集中等情况；超过40%的患者伴有中重度睡眠障碍及干扰日常生活。

接种带状疱疹疫苗可以有效预防疾病，减轻疾病负担。南宁市疾病预防控制中心预防医学门诊部副主任黄菊表示，中老年群体在选择带状疱疹疫苗时更要根据自身健康状况选择适合自己的疫苗，需要结合疫苗使用年龄、接种程序、技术路线、接种禁忌等情况，在专业医生指导下进行综合考虑。

黄菊建议，预防带状疱疹，要形成良好的作息习惯，减少熬夜，因为熬夜会让抵抗力下降。其次，要均衡饮食，再者可以适当锻炼，增强免疫力。(张广权 肖佳一)