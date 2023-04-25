汪治宇：免疫是抵御癌症的重要武器

癌症曾被称为不治之症。然而随着医学的发展，免疫治疗等越来越多新的治疗理念和手段诞生，癌症病人的生存期不断延长。河北医科大学第四医院肿瘤免疫科主任汪治宇在做客人民日报旗下新媒体平台“人民好医生”科普访谈节目时谈到，要科学认识免疫治疗在肿瘤治疗中的作用，有效利用免疫治疗优势提升为肿瘤治疗效果。

“免疫治疗是个很泛指的概念，它包含了很多种治疗方式和药物。”汪治宇介绍，当前免疫治疗最常使用的药物包括免疫检查点抑制剂PD-1以及CTLA-4抑制剂，因其副作用较小，使用后较少出现不良反应而被广泛应用于多种恶性肿瘤的治疗。在我国，可选择使用的PD-1以及PD-L1抑制剂已达16种以上，覆盖了超过50种适应症，在实体肿瘤和血液肿瘤的治疗中都发挥了重要作用。

在谈到免疫治疗的特点时，汪治宇认为，肿瘤的免疫治疗目前以非特异性免疫治疗为主，在治疗效果方面具有其独特的优势。

第一，免疫治疗可应用瘤种较广，多种肿瘤的不同时期都有所涉及。第二，免疫治疗可提高机体的免疫能力。免疫治疗可通过激发自身的抗肿瘤的T细胞免疫而发挥作用，恢复提高免疫系统抗肿瘤的能力，从而清除体内的肿瘤细胞。第三，免疫治疗出现的不良反应较少，毒副作用明显低于传统化疗。

“免疫治疗的不良反应也有其自身的特点，从前期的药物研发到后期的临床应用，我们已经积累了大量的临床经验，能有效地预防和治疗这种不良反应。”汪治宇补充。

目前，我国肿瘤治疗已经逐渐步入精准医学时代。作为精准治疗的重要部分，免疫治疗也已进入新阶段。汪治宇谈到，肿瘤免疫治疗已进入2.0时代，免疫治疗可以联合其他的靶向药物、化疗药物，以及其他的综合治疗手段来治疗癌症，帮助患者有效提升治疗效果。此外，多学科诊疗也将是解决肿瘤治疗的一个重要方法。在新的发展阶段，更需要各专科的医生联合起来，共同为肿瘤患者提供更多的治疗思路。