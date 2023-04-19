相对生存率提高 监测系统覆盖全国——我国持续完善癌症防治体系

我国癌症患者5年相对生存率约为40.5%，较十年前有极大提高，但城乡存在差异；建成覆盖全国的肿瘤监测系统，持续推进全人群预防与早诊早治；规范化诊疗技术覆盖面不断扩大，医疗机构探索治疗新模式……

4月15日至21日是第29届全国肿瘤防治宣传周。来自疾控机构和临床一线的数据显示，我国持续完善癌症防治体系，取得积极成效，但仍面临癌症防治任务的长期性和艰巨性。

癌症生存率显著提高 但城乡存在差异

“近年来，我国癌症防治体系进一步完善，整体防治能力显著提升。”中国疾控中心慢病中心主任吴静介绍，医学上常采用“5年生存率”来评价癌症的防治效果，目前我国癌症患者5年相对生存率达40.5%，这一关键数据较十年前的30.9%大幅提高。

中国疾控中心全国死因监测结果显示，目前我国居民因慢性病导致的死亡率上升至88.46%，其中恶性肿瘤所占构成比为27.23%，位居第一。

专家认为，应重点关注我国农村地区癌症发病增幅较快的问题。当前，我国癌症发病情况城乡差异较大，地区分布不均衡。在部分农村地区，包括胃癌、食管癌在内的消化道癌症发病率、死亡率是城市地区的数倍。

注重预防早筛 开展防癌体检与肿瘤登记

世界卫生组织提出，癌症是可防可治的，三分之一的癌症可以预防，三分之一的癌症通过早期发现可以得到根治。

我国高度重视癌症防治工作，将癌症防治行动列为健康中国重大专项行动之一。《健康中国行动（2019-2030年）》提出，到2030年我国总体癌症五年生存率不低于46.6%，癌症防治核心知识知晓率不低于80%。

定期开展全国慢性病危险因素监测、建设覆盖全国的肿瘤登记项目点和死因监测系统、建立慢性病综合防控示范区、推广与癌症防治明确相关的疫苗接种……秉承“预防为主、关口前移”的原则，我国疾控系统从肿瘤数据监测、防癌抗癌健康教育、高危人群干预等方面开展工作，推进医防融合、防治结合。

目前，我国防治的重点癌症包括肺癌、乳腺癌、结直肠癌、胃癌、肝癌、食管癌等。

专家提醒，个人应高度重视防癌体检的早发现作用。防癌体检特指由肿瘤专家结合体检者的自身情况和个体需求，做相应部位的防癌检查。例如怀疑有胃癌或有高危胃癌家族史的病人，可重点做胃镜检查；肛门指诊是普查直肠癌的简单方法，长期便血或者大便习惯异常者必查。

国家卫健委副主任雷海潮表示，癌症防控是一项社会系统工程，既要靠政府和专业机构的努力，更要靠社会各界和广大群众的积极参与。

提升规范化诊疗水平 探索新型治疗模式

规范化治疗是基于长期临床治疗工作的科学总结，与肿瘤患者获得的医疗服务质量息息相关。“接受规范化诊疗”是中国抗癌协会发布的十大癌症防治建议之一。

近年来，国家卫健委提出以肿瘤规范化诊疗作为重点开展专项整治工作，使不同的医疗机构对于特定癌种的治疗达到同质化。国家癌症中心针对我国部分高发癌症制定了筛查与早诊早治技术系列指南和标准，继续扩大癌症规范化诊疗覆盖面。

随着肿瘤治疗手段不断更新，一些靶向药物、免疫治疗等新型方式通常无需预处理，输液时间更短。部分医疗机构在提升肿瘤诊疗水平的同时，探索实施日间化疗模式。

“之前接受化疗，必须要住院，有时候床位紧张，就特别担心住不上院，治疗就得后延。现在躺在椅子上，输液3小时就能够完成。”60多岁的乳腺癌患者刘女士在北京大学人民医院日间化疗区告诉记者，能够实现当天输液当天回家的新型日间化疗模式给癌症患者带来了极大方便。

日间化疗是一种人性化肿瘤医疗服务模式，在确保规范性的前提下，凸显“短、平、快”。北京大学人民医院院长、肺部肿瘤专家王俊表示，肿瘤患者往往治疗周期长、体质较弱，医院建立日间化疗区，就是要设身处地解决患者的就医问题，为患者提供更加专业、安全的救治。