健康大讲堂丨慢性支气管炎重在预防 及时治疗很关键

近日，郑州大学第一附属医院呼吸与危重症医学科主任吴秋歌做客新华网《健康大讲堂》，吴秋歌表示，慢性支气管炎重在预防，一旦确诊，需及时进行治疗。

据悉，得了慢性支气管炎，特点是长期咳嗽，但像得了感冒、慢性咽炎，症状也是咳嗽，如何区分疾病之间的不同的症状？吴秋歌介绍，不同情况下咳嗽是不一样的，对于慢性支气管炎来说，其特点是持续咳嗽、咳痰、喘息为主，可常年伴有咳嗽。进入冬季，症状越明显；在夏季，咳嗽会减轻，早晨起来咳嗽会比较严重，痰量也会增多，一般为白色黏液性痰或浆液性泡沫痰居多。

吴秋歌表示，慢性支气管炎控制不好，早期气道会表现为咳嗽、咳痰、部分病人伴有喘息，对于长期没有经过及时治疗的患者来说，会出现呼吸道血管收缩或呼吸困难，从而引起肺动脉高压等严重问题。如果慢性支气管炎发展为慢阻肺，慢阻肺长期缺氧，会出现胃肠道的淤血，患者会出现饮食下降、体重下降。患者后期也会减少活动，不外出晒太阳，会出现骨质疏松。对于很多病人来说，合并慢阻肺，出现严重的骨质疏松时，会出现全身的骨骼疼痛，给病人带来很多痛苦。

对于慢性支气管炎的治疗，吴秋歌表示，对于慢性支气管炎来说，最主要的是预防。在治疗方面，临床上分为两部分，第一是发作期，大多数是由感染引起，以抗感染治疗为主；第二临床上还可以使用祛痰药、支气管扩张的药物，这是在急性加重期的治疗。对于慢性支气管炎缓解期的病人，要避免接触各种致病因素，提高自身免疫力，也可以接种肺炎疫苗、流感疫苗等避免呼吸道感染。此外，还可以口服一些增强免疫力的药物，如虫草菌粉金水宝等。