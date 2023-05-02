近年来哮喘患者逐年增加 什么是哮喘？如何防治？

什么是哮喘？如何防治？一文了解→

今天是第二十五个“世界哮喘日”，今年“世界哮喘日”的主题是“全面关爱每一位哮喘患者”。据了解，近年来随着环境和饮食等因素的影响，哮喘患者逐年增加。

哮喘是一种常见的呼吸道疾病，因为难以根治，被世界卫生组织列为四大顽症之一。哮喘分为典型哮喘和非典型哮喘，两者虽然病理机制相同，但是临床表现差异很大。

北京大学人民医院呼吸科主任医师 马艳良：除了那种特别典型的、喘得特别严重的哮喘之外，其实还有很多不典型的形式，比方说咳嗽变异性哮喘就非常常见，还有一种叫胸闷变异性哮喘，还有一些少见的我们可以称之隐匿性的哮喘，平时可能基本上都没有任何的表现，但是他一做激发实验的话可能也是阳性的。

专家介绍，约三分之一的慢性咳嗽患者实际患有咳嗽变异性哮喘，只咳不喘、干咳不断，导致患者以为是感冒，或被误诊为慢性支气管炎，服用大量抗生素和止咳药却不见好转，部分患者后期会发展为典型哮喘。而胸闷变异性哮喘是以胸闷作为唯一或主要症状，胸闷加之呼吸受阻，与慢阻肺类似，但又具有哮喘诊断特征。非典型哮喘潜在患者数量大，有哮喘家族疾病史、慢性咳嗽大于8周且夜间加重的人群应该引起重视，不明原因的胸闷也要留意，必要时应该去医院进行支气管激发试验或支气管舒张试验。

防治哮喘 须先控制过敏性鼻炎

专家介绍，哮喘的发生与过敏息息相关，尤其是过敏性鼻炎和哮喘是在一个气道内的疾病，常常伴随发生。

中华医学会呼吸病分会调查显示，我国20%—38%的过敏性鼻炎患者伴发哮喘，80%哮喘患者曾患有过敏性鼻炎。专家介绍，过敏性鼻炎是发展为哮喘的高危因素，在治疗当中通过治疗过敏性鼻炎可减轻哮喘的症状、降低哮喘的发病率。

北京大学人民医院呼吸科主任医师 马艳良：鼻子是上呼吸道，哮喘其实是气管，是下呼吸道，上下呼吸道其实本身就是连通的，过敏性鼻炎如果不关注的话，这个炎症可能慢慢就会往下发展，就会合并成哮喘，所以说一定要从早期的时候就去关注，去治疗过敏性鼻炎。如果说两个是合并的，又有鼻炎又有哮喘，那也不能光治哮喘，一定是鼻炎和哮喘一起治，才能真正地把这两种疾病都彻底地控制住。

专家介绍，花粉、尘螨、动物皮毛、冷暖空气交替等都有可能触发过敏性鼻炎和哮喘，患者应该在确诊后测试过敏源，日常生活中尽量规避。另外，哮喘具有一定的遗传性，有哮喘家族史的人患哮喘的概率比没有家族史的人高2至5倍。一旦确诊哮喘，应随身携带药物，必要时佩戴口罩。

北京大学人民医院呼吸科主任医师 马艳良：呼吸道的防护是非常重要的。第一是防过敏，第二点是防感染，包括流感，这一类的病毒感染的话，它对于哮喘病人来讲，有时候就是一个很强的诱发因素，减少哮喘发作之后，其实病人的肺功能不会有明显的下降。

我国城区哮喘总体控制率为28.5%

哮喘，是遗传和环境两方面因素共同作用而发生和发展的疾病，早期识别哮喘症状并及时干预，可以有效预防和减少哮喘发作，不过，目前我国哮喘的总体控制率并不高。

调查显示，我国城区哮喘总体控制率为28.5%，17.8%的轻度哮喘患者在过去12个月中至少出现过1次急性发作。哮喘发作时大多数情况能自行缓解，所以很多患者认为不治疗也没事，或者擅自停药、减药，这给哮喘患者埋下巨大隐患。

北京大学人民医院呼吸科主任医师 马艳良：哮喘病人他不是一年四季都在喘的，因为有这种间断发作和可逆的特点，好多人就不重视，只是在发作的时候才去重视或者才去用药的话，时间长了以后，其实我们的气道慢慢就从一种可逆的变化变成一个不可逆的变化。以前我可能咳嗽喘我好了我就没事了，但是随着年龄增长，发作次数的增加，那可能慢慢肺功能就出现下降。所以如果平时不去关注的话，一旦遇到一些比较强的刺激，出现这种严重的发作，其实就会危及生命。

专家介绍，哮喘是一种慢性疾病，需要长期规律用药，只要医生没有主动要求停药就应坚持使用。长期规范治疗，全病程个体化管理，80%~90%哮喘患者的病情可以得到控制。