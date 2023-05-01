春夏之交慢性支气管炎易发作 专家表示预防很关键

慢性支气管炎作为一种常见的呼吸系统疾病，病程较长，在冬季容易反复发作，影响着患者的生活，那么慢性支气管炎的发病原因有哪些？如果慢性支气管炎控制不好，容易发生哪些情况？近日，郑州大学第一附属医院呼吸与危重症医学科主任吴秋歌做客新华网《健康大讲堂》，为大家介绍慢性支气管相关内容。

慢性支气管炎发病原因暂未明确 老年人是易感人群

新华网：请您介绍下，什么是慢性支气管炎？

吴秋歌：慢性支气管炎是气管、支气管黏膜及周围组织的慢性非特异性炎症。以咳嗽、咳痰或伴有喘息为主要临床症状，每年发病持续3个月，连续2年或2年以上，好发于冬季。

新华网：据了解，很多老年人容易得慢性支气管炎，俗称老慢支。为什么老年人易得慢性支气管炎？

吴秋歌：老年人之所以是慢性支气管炎的高发群体，是因为慢性支气管炎疾病的形成是长期的过程，一方面，老年人自身抵抗力降低，呼吸道容易被病原体入侵，引发病毒感染，从而导致慢性支气管炎的发生；另一方面，随着年龄的增长，老年人的呼吸道纤毛清除功能下降，呼吸道纤毛在维持气道清洁方面具有重要作用，如一些细菌进入体内，纤毛运动不良则容易引起气道感染。此外，气道长期受损，导致气道纤毛腺体的分泌增多，这时痰液容易在肺内堆积，排不出来就容易感染呼吸道。所以老年人容易得慢性支气管炎。

新华网：慢性支气管炎的发病原因有哪些？

吴秋歌：慢性支气管炎的发病原因尚不明确，常见的原因包括抽烟，大气污染有害气体，如职业粉尘等对呼吸道的损害能促进慢性支气管炎的发病，环境中接触到的有害气体，如二氧化硫、二氧化氮、氯气等对气道黏膜的刺激，还有机体免疫功能的紊乱，这些外界环境因素和机体的易感因素两者结合起来，就会慢慢诱发慢性支气管炎的发生。

慢性支气管炎重在预防 及时治疗很关键

新华网：据悉，得了慢性支气管炎，特点是长期咳嗽，但像得了感冒、慢性咽炎，症状也是咳嗽，如何区分疾病之间的不同症状？

吴秋歌：不同情况下咳嗽是不一样的，对于慢性支气管炎来说，其特点是持续咳嗽、咳痰、喘息为主，可常年伴有咳嗽。进入冬季，症状越明显；在夏季，咳嗽会减轻，早晨起来咳嗽会比较严重，痰量也会增多，一般为白色黏液性痰或浆液性泡沫痰居多。

新华网：除了慢性咳嗽，慢性支气管炎还有没有其他症状？

吴秋歌：慢性支气管炎是慢阻肺早期的症状，气道经过长期的受损，病人会出现肺大疱的症状，活动后出现呼吸困难，对于部分病人来说，严重的情况下，吃饭或者上厕所也会出现喘息，这时已发展为慢性阻塞性肺疾病。

新华网：如果慢性支气管炎控制不好，容易发生哪些情况？

吴秋歌：慢性支气管炎控制不好，早期气道会表现为咳嗽、咳痰、部分病人伴有喘息，对于长期没有经过及时治疗的患者来说，会出现呼吸道血管收缩或呼吸困难，从而引起肺动脉高压等严重问题。如果慢性支气管炎发展为慢阻肺，慢阻肺长期缺氧，会出现胃肠道的淤血，患者会出现饮食下降、体重下降。患者后期也会减少活动，不外出晒太阳，会出现骨质疏松。对于很多病人来说，合并慢阻肺，出现严重的骨质疏松时，会出现全身的骨骼疼痛，给病人带来很多痛苦。

新华网：针对慢性支气管炎，临床上有哪些比较行之有效的治疗方法？

吴秋歌：对于慢性支气管炎来说，最主要的是预防。在治疗方面，临床上分为两部分，第一是发作期，大多数是由感染引起，以抗感染治疗为主；第二临床上还可以使用祛痰药、支气管扩张的药物，这是在急性加重期的治疗。对于慢性支气管炎缓解期的病人，要避免接触各种致病因素，提高自身免疫力，也可以接种肺炎疫苗、流感疫苗等避免呼吸道感染。此外，还可以口服一些增强免疫力的药物，如虫草菌粉金水宝等。

慢性支气管炎患者日常需加强自我保健

新华网：慢性支气管炎患者在日常生活中应该注意哪些方面的管理？

吴秋歌：慢性支气管炎主要与长期吸烟、大气环境污染、吸入有害粉尘、颗粒相关。吸烟的患者要注意戒烟，经常接触粉尘病史的患者，也要尽量避免接触有毒的粉尘颗粒等，避免诱发因素。此外，还需加强自我保健，通过呼吸训练、增加体质，改善身体机能，避免呼吸道感染；冬季的时候注意增添衣物，避免经常感冒。

新华网：眼下属于春夏之交，对于这样的季节，您觉得慢性支气管炎有哪些需要注意的地方？

吴秋歌：春夏之交是流感的高发季节，对于慢性支气管炎来说，也容易发作，特别是慢性支气管炎合并哮喘的病人，是一个高发的季节。如春季，会有一些过敏原出现，容易导致慢性支气管炎复发，这时出门要注意佩戴口罩，对于花粉过敏的患者要避免与之接触。此外，在流感高发季节可以提前接种肺炎疫苗、流感疫苗等，避免慢性支气管炎复发。