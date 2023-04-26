中疾控：目前全国所有省份流感活动均呈下降趋势

人民网北京4月26日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就“五一”假期疫情防控有关情况举行发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，近期，有不少群众觉得自己身边有很多亲友得了甲流，从监测情况来看，今年甲流的流行情况是否比往年更严重？公众应该如何科学应对？

对此，中国疾控中心病毒病所研究员陈操介绍，根据全国流感监测数据显示，本轮流感疫情优势流行株是甲型H1N1和甲型H3N2亚型，以甲型H1N1亚型为主。整体看，流感活动水平在今年2月初增加，2月底上升趋势明显，到3月中旬时进入高峰期，随后陆续出现拐点。北方省份的拐点在3月中旬，南方省份拐点是在3月底4月初。目前全国所有省份流感活动均呈现下降的趋势。

陈操说，本轮流感季呈现出两个特点：一是较正常的冬春流感季约晚了2个月，并且流感活动水平呈现由北向南逐步进入流行季的趋势；二是本轮流感活动强度略高于新冠疫情前的流感自然流行年份，期间聚集性疫情明显增多，主要发生在学校。

在应对季节性流感方面，陈操建议公众要及时接种流感疫苗，注意个人防护，尤其是注意手卫生、勤通风、规律作息，保持良好心态。此外，现有的特异性抗流感病毒药物对目前流行株是有效的。