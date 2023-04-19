十部门：持续巩固和推进科学补碘预防碘缺乏病防治策略

人民网北京4月19日电 （记者孙红丽）2023年5月15日是全国第30个“防治碘缺乏病日”，活动主题是“科学补碘三十年，利国利民保健康”。近日，国家疾控局、国家发展改革委等十部门印发《关于开展2023年防治碘缺乏病日活动的通知》（以下简称《通知》），要求进一步加强科学补碘防治碘缺乏病措施落实。

我国2010年以来持续保持消除碘缺乏病状态

《通知》指出，碘缺乏病是影响群众身体健康和人口素质的重大公共卫生问题，曾在我国大部分地区流行。通过在全国范围推行普遍食盐加碘为主的综合防治措施，我国碘缺乏病防治工作取得举世瞩目的成就，2010年以来持续保持消除碘缺乏病状态。

然而，我国碘缺乏病防治工作仍然面临诸多挑战，需要长期坚持落实有效的防治措施，特别是普及防治知识，指导公众科学补碘是碘缺乏病防治的重要内容。

《通知》强调，各地、各有关部门充分认识碘缺乏病防治工作的复杂性、艰巨性和长期性，深刻理解持续落实科学补碘措施的重要意义，坚持“因地制宜、分类指导、科学补碘”原则，实施以食盐加碘为主的综合防控策略，加大宣传引导，持续巩固全国碘缺乏病防治工作成果。

持续巩固和推进科学补碘预防碘缺乏病防治策略

《通知》要求，坚持强调科学补碘预防碘缺乏病主基调。我国大部分地区为环境缺碘地区，如果没有持续的科学补碘措施，碘缺乏病可能会卷土重来。各地、各有关部门要以此次活动为契机，全面总结30年来碘缺乏病防治成效，持续巩固和推进科学补碘预防碘缺乏病防治策略，广泛、深入地宣传科学补碘对于保护人民健康、提高民族素质的重要意义，及时对不科学的认识予以澄清。

另外，加强重点人群宣传引导。各地要根据不同人群碘生理需求特点，开展核心信息和知识宣传，突出重点人群、重点地区的健康教育和健康促进工作，提高宣传的针对性和有效性。要重点加大对特殊人群，特别是孕妇、儿童和碘缺乏地区人群的宣传教育，引导其关注自身碘营养状态，提高对地方性甲状腺肿、地方性克汀病等碘缺乏危害的警惕性，掌握碘缺乏病防治知识，增强健康意识和自我保健能力。

根据《通知》，核心信息的内容包括：碘是人体新陈代谢和生长发育必不可少的微量营养素，食用碘盐是预防碘缺乏病最简便、安全、有效的方式，目前没有直接证据表明食用碘盐或碘摄入量增加与甲状腺癌的发生相关。