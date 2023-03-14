答疑！甲流高发，公众如何科学应对？

新华社西安3月13日电（记者蔺娟）中国疾控中心流感监测显示，近期我国多地出现流感活动水平上升，在流行的流感病毒中，甲型流感病毒占绝对优势。什么是甲流？流感和普通感冒有什么不同？得了流感应该如何治疗？如何科学预防流感？记者采访疾控专家和传染病专家为您答疑解惑。

什么是甲流？

陕西省疾控中心病毒病预防控制所所长余鹏博介绍，甲流是甲型流感的简称，是由甲型流感病毒感染引起的急性呼吸道传染病。流感病毒按其核心蛋白可分为甲、乙、丙、丁四种类型。在人群中呈季节性流行的流感病毒是甲型（甲型H1N1亚型和甲型H3N2亚型）和乙型（Yamagata系和Victoria系）流感病毒。

相较于乙型流感病毒，甲型流感病毒在自然界中的宿主众多，更易发生突变或重配，造成其在人群中快速传播，历史上多次大规模暴发的流感都与甲型流感病毒有关。

流感患者和隐性感染者是季节性流感的主要传染源。流感病毒主要通过空气飞沫传播，也可以通过口腔、鼻腔、眼睛等黏膜直接或间接接触传播。接触被病毒污染的物品也可能引起感染。在人群密集且密闭或通风不良的房间内，也可通过气溶胶的形式传播。

流感高发季，西安市儿童医院患儿及家长排队化验。新华社记者 蔺娟 摄

流感和普通感冒有什么不同？

余鹏博介绍，首先，两者的病原病因不一样，流感是由流感病毒引起的，普通感冒是由鼻病毒、腺病毒等引起的。第二，季节性不一样，流感有明显的季节性（我国北方为10月至次年的3月多发），普通感冒季节性不明显。第三，症状不一样，流感的典型症状为发热，体温可高达39至40摄氏度，可伴有寒战，全身症状重，头痛、肌肉痛、乏力等。普通感冒一般不发热或轻、中度发热，以鼻咽部症状为主，打喷嚏、流涕、鼻塞、咽痛等，全身症状轻或无。第四，危害性不一样，流感一般发病3至4天后体温逐渐消退，全身症状好转，但老年人、儿童、慢性病患者、孕妇等高危人群可合并肺炎、中耳炎、心肌炎等并发症，可发展为重症甚至死亡。普通感冒并发症少见,一般5至7天痊愈。

得了流感应该如何治疗？

西安交通大学第一附属医院感染科主任医师叶峰介绍，一般患者在出现症状后，建议居家休息，保持房间通风。充分休息，多饮水，饮食应当易于消化和富有营养。尽量减少与他人接触，以避免传染。治疗重点是缓解发烧、咳嗽等流感样症状，应密切观察患者病情变化，一旦出现持续高热，伴有剧烈咳嗽、呼吸困难、神志改变、严重呕吐与腹泻等重症倾向，应及时就诊。

5岁以下儿童、老年人、慢性病患者、孕妇或肥胖者更容易出现严重并发症，应尽快就医、尽早在医生的指导下使用抗病毒药物，使用抗生素和激素对流感病毒无效。

需要说明的是，并不是每个患了流感的人，都必须服用抗病毒药物。而绝大多数流感抗病毒药物是处方药，需经医生评估才能用。目前，国内可用的流感抗病毒药物主要有奥司他韦、扎那米韦、帕拉米韦、阿比多尔和玛巴洛沙韦等。

西安市儿童医院候诊的患儿及家长。新华社记者 蔺娟 摄

如何预防流感？

叶峰介绍，在日常生活中，保持良好的个人卫生习惯是预防流感等呼吸道传染病的重要手段。勤洗手，保持环境清洁和通风；尽量减少到人群密集场所活动，避免接触呼吸道感染患者；遵守咳嗽时的礼仪；出现流感症状应当注意休息；前往公共场所或就医过程中需戴口罩。此外，接种疫苗是预防流感最经济、有效的手段，可在流感流行高峰前1至2个月接种流感疫苗，同时流行季在疫苗可及的情况下也可接种。