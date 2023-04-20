肿瘤防治需警惕三大“夺命杀手”

新华社北京4月19日电（记者乌梦达 侠克）4月15日至21日是第29个全国肿瘤防治宣传周。近年来，与癌症相关的健康问题受到公众广泛关注。记者采访多位肿瘤防治领域的权威医学专家了解到，肿瘤防治需要警惕三大肿瘤“夺命杀手”。

肺癌新发和死亡高居前列，何种情况需要警惕？

国家癌症中心2022年发布数据显示，在我国406.4万人的新发癌症患者中，肺癌发病人数为82.8万，在241.4万因癌症死亡的人群中，有65.7万人罹患肺癌。无论是新发病例还是死亡人数，肺癌都在前列。

近年来，随着我国人群健康素养水平的不断提升，以及肺癌筛查项目的普及，肺结节患者比较多见。不少人担心，肺结节是否是肺癌前兆？

宣武医院胸外科首席专家支修益介绍，按照病变发生的部位，肺癌可以分成中心型肺癌和周围型肺癌。肺结节并不等于肺癌。首次胸部CT检查出肺部小结节的情形，多数是良性的。因此，患者不必过度恐慌，要定期复查。

北京胸科医院综合科副主任张同梅介绍，总体上两大类的结节恶性概率比较高，一类是大于8mm的实性结节，结节周围有毛刺、分叶或胸膜牵拉征；另一类就是混合密度结节，既有磨玻璃成分，又有实性成分且大于50%，内部还有增粗的血管。

张同梅认为，年龄在40岁以上，有肺癌家族史和吸烟史，或有环境及高危职业暴露史，患有慢性阻塞性肺疾病等高危人群，建议每年要进行一次肺癌筛查。

胰腺癌发病率上升，该如何预防？

胰腺癌是恶性程度极高的癌症之一，因其早期没有明显症状，发现时大多已是晚期。胰腺癌专家、宣武医院普外科主任医师李非介绍，胰腺癌发病率、死亡率有所上升，是预后较差的恶性肿瘤。

由于没有明显的临床症状，早筛查、早发现、早治疗，及时甄别出病变“信号”，是提高胰腺癌生存率的重要手段。如果等到身体出现不良症状再去检查，可能癌症已经难以控制。

李非说，胰腺癌的很多症状可能在早期就已出现，患者最明显的特点就是身体消瘦和乏力。另外，全身的黄疸也可能与胰腺癌有关。

目前胰腺癌的原因还不明确，但已确定胰腺癌与慢性胰腺炎、致癌物质亚硝酸盐等有关。李非建议，预防胰腺癌首先要控制诱发因素，调整膳食结构。腌制食物、熏制食物、剩菜剩饭中都含有亚硝酸盐，要尽量避免食用，增加新鲜蔬菜、水果的摄入，坚持体育锻炼，避免过度肥胖。

“吃出来”的消化系统肿瘤该如何注意？

当前，工作生活节奏快、压力大，不良饮食和生活习惯极易引起消化道病变。胃癌、食管癌、结直肠癌等消化道肿瘤已经成为威胁人们健康的“杀手”，且呈现年轻化趋势。

北京大学肿瘤医院消化道肿瘤内科专家、主任医师张晓东介绍，很多消化道肿瘤早期没有任何症状。一旦出现疼痛、便血、体重骤降等信号，意味着肿瘤可能已到晚期。

北京友谊医院消化分中心主任医师李鹏表示，早发现、早诊断、早治疗是提高消化道癌症患者生存率的关键。“目前，消化内镜检查是消化道癌检查的首选方法。”李鹏说，近年来我国以高清内镜为基础的诊疗技术不断进步，在消化道早期癌症筛查和治疗层面已经走在世界前列。

专家表示，若长期生活不规律，喜欢吃腌、熏、烤的食物，或者有肿瘤家族史，都应划为高危人群，且建议40岁开始进行胃癌筛查。“早期胃癌的治愈率很高，达90%以上。”张晓东说。

研究显示，不健康的生活方式及吸烟、饮酒等习惯也会增加消化道肿瘤的发病风险。专家提示，健康的生活方式对消化道肿瘤具有预防作用，高膳食纤维以及蔬菜、水果的摄入能降低消化道肿瘤的发病风险，乳制品的摄入、运动等，对有效预防结直肠癌也能起到积极作用。