中疾控：XBB.1.5变异株近期引发新一轮规模流行可能性较小

人民网北京2月23日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就巩固疫情防控重大成果有关情况举行发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，近期中国疾控中心发布了全国新冠病毒感染情况，报告显示1例XBB.1.5和1例BQ.1为近期新增变异株病例。XBB.1.5的感染症状是什么？是否有可能引发新一轮感染高峰？

对此，中国疾控中心传防处研究员常昭瑞介绍，今年1月8日实施新冠病毒感染“乙类乙管”以来，通过监测已经发现了1例由输入病例引起的本土关联XBB.1.5病例，为核心密接人员。经详细的流行病学调查、相关密接人员健康检测及专家研判，没有再发现续发病例。

根据美国CDC网站数据显示，2月12日至18日，XBB.1.5在美国流行株中的占比为第1位（约80.2%），同时在欧美的几个国家流行毒株中占比较高，如加拿大（37.8%）、英国（32.9%）、德国（25.7%）。虽然XBB.1.5传播力较强，但目前数据显示，个体感染XBB.1.5后出现的症状与其他奥密克戎毒株症状相似，没有发现其致病力增加。

常昭瑞表示，目前，我国在新冠病毒变异株检测中，如发现首次报告的（包括输入和本土）、重点关注的国际流行毒株，都会进行感染个案调查、核心密接调查，并开展风险研判，一旦发现传播力、致病力或毒力增强的新型变异株，及时按照相关方案采取措施。

“同时，我国刚刚经历了疫情大流行，人群体内留存的中和抗体会在短期内提供免疫保护作用，专家研判分析认为，近期引发新一轮规模流行的可能性较小。”常昭瑞说。