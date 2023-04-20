谷雨时节湿气重 中医教你这样祛除湿气

谷雨是二十四节气中的第六个节气。由于谷雨节气后降雨增多，空气中的湿度逐渐加大，此时人们在养生时应遵循自然节气的变化，针对其气候特点进行调养。

河南中医药大学第一附属医院主任医师邵明义在接受人民网记者采访时介绍，谷雨时节，空气中的湿度逐渐加大，自然界阳气升发，阴气下降，外部环境的变化形成了谷雨后湿气较重的状态。所以谷雨养生要注意祛湿。

“湿既是一种状态，也是中医学理论中一种致病邪气，称为湿邪。”邵明义表示，从中医养生的角度来说，潮湿的环境，湿邪容易侵入人体为患，脾胃湿气过重，可引起脘腹胀满、肠胃不适、排便次数增多等消化系统疾病表现；湿邪侵袭人体肌肉关节，则出现身体困重、肢体活动受限等关节疾病表现；湿邪侵入肌肤，则易发疮疡、湿疹等。此外，湿气重还会诱发痤疮、肥胖等。

那么，如何辨识自己是否湿气重呢？邵明义表示，湿气重会感到头重、头沉、头脑不清；舌苔容易厚腻，或者舌面水分过多；头发易油腻、面色发暗；湿气困脾则会食欲下降；湿气重小便会出现浑浊，尿量不多，或涩痛感，大便不成形，黏腻或有腹泻的现象。此外，湿气重的人体型多虚胖，皮肤毛孔变粗、油腻、容易长痘，甚至出现湿疹；肢体多出现倦怠、懒动、关节沉重、周身酸痛等不适。

对于如何祛除湿气，邵明义建议，生活中尽量避开潮湿的环境。春日人们应根据自身体质，选择适当的锻炼项目，如练太极拳、慢跑等，也可以到野外春游，不仅能畅达心胸，怡情养性，而且还有利于身体的新陈代谢，使气血通畅，郁滞疏散，祛湿排毒。饮食上宜清淡，忌油腻及生冷，可食用赤豆、黑豆、薏仁、山药、冬瓜、莲藕、莴笋、鲤鱼等祛湿利水的食物，达到调养脾胃，健脾祛湿的效果。同时，中医的艾灸、拔罐、刮痧等理疗方法，也有较好的祛湿效果。（视频制作：实习生杨依莎）