新冠病毒XBB.1.16流行情况如何？会导致结膜炎吗？国家疾控局回应

人民网北京4月21日电 （记者孙红丽）关于新冠病毒XBB.1.16变异株，国家疾控局微信公众号今日发文表示，XBB.1.16是新冠病毒奥密克戎重组毒株的一种，属于XBB家族，民间取名“大角星（Arcturus）”。它是目前全球正在流行的600多种变异株之一，也是137种XBB亚分支之一。

XBB.1.16于2023年1月首次被发现，随后在印度、美国、新加坡和澳大利亚等国家或地区流行，2023年3月5日被正式命名。XBB.1.16的S蛋白上的新增突变位点，使其比父代XBB.1更容易传播，且免疫逃逸能力与XBB.1.5相当。鉴于XBB.1.16相对于其他变异株的增长优势，世界卫生组织于3月22日指定其为监测变异株。

XBB.1.16在国内外流行情况如何？

截至4月18日，全球至少有33个国家或地区报告了XBB.1.16变异株3647条（例），主要来自印度（63.4%）、美国（10.9%）和新加坡（6.9%）。3月以来印度报告的序列中XBB.1.16占比增长迅速，目前已成为印度主要流行株。美国目前流行的变异株中仍以XBB.1.5为主，但XBB.1.16和XBB.1.9.1近期占比均上升。由于亚洲部分国家流行XBB.1.16，我国近期输入病例中XBB.1.16的占比增加。我国本土病例中XBB.1.16仍维持极低水平，未形成传播优势。

XBB.1.16有哪些特点？

它引起的症状是否发生了改变？

国外研究显示，XBB.1.16的传播效率略高于此前流行的XBB.1和XBB.1.5变异株，XBB.1.16的免疫逃逸能力与XBB.1.5相当。目前，暂无感染XBB.1.16而导致重症入院或死亡增多的报道，也未见与其他奥密克戎亚分支相比疾病严重程度更高的报告，但在儿童、老年人和有基础性疾病等脆弱人群中，不排除因个体差异引起较重的临床表现。

XBB.1.16会导致结膜炎吗？

印度和部分国际媒体报道，XBB.1.16可引起儿童眼睛发痒、发红（结膜炎），出现“粘眼”，非脓液。类似眼部症状在此前流行的新冠毒株感染病例中也有过报道。如果近期出现此类症状，应及时就医并在医生指导下进行治疗。

如何避免感染XBB.1.16？

目前疫苗接种或既往感染留存下的免疫力仍能为个体提供一定程度的免疫保护。当公众处于暴露环境、人员密集场所，或者接触脆弱人群时，仍建议佩戴口罩。同时，做好自我健康监测，尤其是高龄老年人和有基础疾病等脆弱人群应特别注意自我保护。