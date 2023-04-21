这样做，远离胃肠道肿瘤（健康直通车·关注肿瘤防治③）

徐 骏作（新华社发）

最新统计数据显示，中国前6位高发癌症中，消化道系统癌症占4个。近年来，胃肠道肿瘤发病率呈上升趋势。如何预防胃肠道肿瘤？

近日，由中国抗癌协会大肠癌专委会等联合举办的“逃不掉的肠胃镜”科普活动上，多位专家分享了远离胃肠道肿瘤的门道。

息肉是癌症的“种子”

“息肉是癌症的种子，如果及时做肠镜发现息肉，把它去掉，就把癌症扼杀在了摇篮里。如果及时做肠癌早筛，有可能一辈子不得肠癌。”北京协和医院基本外科结直肠专业组主任医师林国乐说，从肠道息肉变成肠癌一般需要5—10年时间。息肉是否会发展成癌症与它的大小有很大关系，小于1厘米的息肉，癌变几率只有1%左右；1—2厘米的息肉，癌变几率约是5%；大于2厘米的息肉，癌变几率达到30%—40%。

林国乐介绍，息肉分为两种，一种是非肿瘤性息肉，比如炎性息肉、增生性息肉；另一种是肿瘤性息肉，临床也叫腺瘤，腺瘤分管状腺瘤、绒毛状腺瘤和混合型腺瘤。管状腺瘤癌变几率约是5%，绒毛状腺瘤癌变几率达到20%以上。

“需要注意的是，直径超过1厘米的息肉和带有绒毛成分的息肉属于进展期息肉。”林国乐说，肠镜检查后，如果结果正常，可以3—5年后再检查，如果发现进展期息肉，应在切除后的半年至一年内再进行肠镜复查。

“肠癌的发生与人的年龄、家族史、遗传疾病、肠病病史、其他癌症病史、生活环境和习惯等密切相关，肠癌是可以预防的癌。”林国乐说，在没有任何症状的情况下，一般40岁或者最多不超过45岁就应该进行肠镜检查，尤其是以下人群：一级亲属有结直肠癌病史；本人有癌症病史；本人有结直肠息肉病史；出现以下这6种情况中的2项者：慢性便秘的病史、慢性腹泻病史、黏液血便、不良的生活事件史、慢性阑尾炎或阑尾切除的病史、慢性胆囊炎或胆囊切除的病史；粪便潜血或多靶点DNA检测阳性等，应该及时做肠癌早筛。

根据《中国中晚期结直肠癌患者诊疗现状调查》，得病前，超过一半（64%）的患者完全不了解结直肠癌的高危因素，85%的患者不了解结直肠癌早期筛查知识；97%的患者未做过肠镜筛查，其中86.5%的患者未做肠镜筛查的原因主要是不知道需要定期做肠镜筛查；首次确诊时，83%的结直肠癌患者处于中晚期；仅6.9%的患者是主动体检时发现。

“我特别理解大家为什么不愿意做肠镜：有的人怕疼，我也怕疼，但我做过肠镜后感觉还可以，能耐受；同时，做肠镜前吃泻药比较难受，我也是强忍着咽下去；有的人抱有侥幸心理，觉得癌症离自己很远，实际上人人都可能得癌症；有人得知无痛肠镜需要麻醉，担心麻醉会让人变傻，这种担心是多余的；有的人怕麻烦，一想到做肠镜需要挂号、排队就打退堂鼓；有的人怕花钱，但是如果得了癌以后再放疗化疗需要花更多的钱。”林国乐说，今天的早筛技术完全有可能帮助人们不得肠癌，建议公众尤其是高危人群行动起来，积极预防肠癌。

预防消化系统癌症有“三忌”

北京医院老年医学中心主任医师齐海梅接诊过一对老年夫妻，经过检查诊断，两位老人双双得了早癌。“一个屋檐下、一张餐桌上，两人一起共同生活了几十年，应该是有共同的因素导致他们患癌。”齐海梅询问后发现，老两口都嗜咸，每天咸菜不离桌、不能没有咸鱼干，还喜欢羊肉串等烧烤食物和油炸食物；由于怕胖、怕得糖尿病，老两口很少吃碳水化合物；由于怕塞牙，老两口也较少吃蔬菜和粗粮。“老两口和孩子一起吃饭，每天晚上做很多菜，吃不完的饭菜，老两口就留到第二天中午吃，经常吃隔夜菜、剩菜，也是致癌因素之一。”

“预防消化系统癌症有‘三忌’：预防胃癌要忌‘咸’，预防肠癌要忌‘腻’，预防食道癌要忌‘烫’。”在齐海梅看来，癌症很大程度上来源于“吃”，结直肠癌发生的危险因素之一就是“三高一少”的饮食习惯。“三高”即高盐、高脂肪、高蛋白，“一少”是少膳食纤维。“我和老两口做了复盘，他们说回去以后一定远离‘三高一少’的饮食习惯，努力避免再次发生癌症。”齐海梅说。

“肠镜被称为肠癌筛查的‘金标准’，预防肠癌应从年轻时开始，一般来说，从40岁开始就要进行癌症筛查。有一位中年男性看门诊时说，他的父亲53岁时由于直肠癌去世了，他自己53岁时也查出患有直肠癌，他担心自己的孩子在53岁时也会落入直肠癌的魔掌。”齐海梅说，“有家族史的人需要更早预防癌症，一般要在发病年龄前10年就开始筛查。例如家族里第一个肠癌患者发病时是45岁，则其一级亲属应该在35岁时开始筛查。”

慢性疾病不是突然发生的，而是突然发现的

“我的病人常问我一句话，大夫，我这人平时身体特别健康，为什么突然之间就得了这么重的病呢？我跟他们说，所有的慢性疾病都不是突然发生的，而是突然发现的。”北京大学第三医院重症医学科副主任医师薄世宁表示，人之所以会得癌症，有两个核心原因：一是基因突变，二是免疫逃逸。

“衰老是癌症的最高危因素。理论上，只要活着，每个人都可能得癌症。”薄世宁说，美国研究数据显示，从40岁左右开始，癌症发病率突呈指数倍增长，癌症发病的终身风险是41%—42%，“生命如此美好，每个人都想好好活着，主动定期筛查才是对生命最好的保护。”

“为什么要做胃肠镜检查？消化界有一句话，叫‘发现一例早癌，挽救一个生命，幸福一个家庭’。胃肠道癌症中，晚期患者的5年生存率不足30%，而早癌患者的5年生存率可以超过90%，这就是发现早癌的意义。”上海交通大学医学院附属新华医院消化内科、消化内镜诊治部副主任医师张毅说，临床对于早癌的定义是病变只侵犯黏膜和黏膜下层，而没有到达肌层。早癌时期，可以采用内镜黏膜下剥离术，不需要外科开刀手术治疗，便可治愈病人。

“胃肠道肿瘤筛查在常规体检中容易被忽略。”中国医学科学院肿瘤医院防癌科副主任张凯指出，对于健康的高危人群来说，胃肠镜不是刚需，因此经常被人们忽视。他建议在胃肠镜之前，引进无创初筛技术。

鉴于肠镜检查供给相对不足，有些癌症筛查机构和人群选择了常卫清，这是一种通过检测大便来进行结直肠癌筛查的方法，在家里就可以自己取样送检。

“以前有的病人想做胃肠镜，由于喝不了泻药而没做成。那时候我就想如果有一个像筛查早孕的东西就好了。”齐海梅说，现在有了常卫清之类的早筛产品，人们居家就可以根据说明对粪便进行采样，将样本寄出去，不久后用手机就可以看到结果，对老年人群来说比较方便。