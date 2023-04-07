广州进入甲流新流行高峰期

广州市甲型流感活动水平呈现快速上升态势。根据广州市疾病预防控制中心6日发布的最新监测数据显示，该市甲流进入新流行高峰期。最近一周，全市哨点医院报告流感样病例数持续攀升，该中心表示学校、托幼机构、养老机构等人员密集单位应加强流感防控工作，尽可能减少聚集性疫情发生。

近期，“甲流”频频登上社交平台的热门榜单。广东省疾病预防控制中心此前发布的信息提醒，从今年2月下旬开始，广东省流感活动水平上升，以A(H1N1)pdm09亚型为主，并伴有A(H3N2)等亚型流行。

广州市疾病预防控制中心相关负责人表示，流感病毒来势汹汹，一旦出现流感样症状，建议居家休息，进行健康监测，症状严重时及时就诊。

接种流感疫苗是预防流感的最经济最有效手段。为进一步做好流感疫苗接种服务工作，广州市疾病预防控制中心梳理汇总了全市11个区开展流感疫苗接种的地点，建议有需要的市民尽早完成疫苗接种，以获得有效的免疫防护。

此外，为加强流感预防，发挥中医药特色优势，广东省中医药局4月6日发布《广东省2023年春季预防流感治未病指引》，该指引根据中医治未病的理念，发布了流感预防食疗方和保健疗法，并提醒民众中医方法仅做调养之用，当症状持续时，请及时就医。