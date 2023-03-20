流感趋势如何发展？中疾控：部分省份已出现拐点

人民网北京3月20日电 （记者孙红丽）针对公众关心的流感防治热点问题，中国疾控中心今日发文指出，此次流感活动水平在2023年2月初开始升高，2月底后上升趋势明显，到3月中旬已经进入高峰期。虽然目前整体仍处于高位，但也监测到有几个省份流感活动高峰已经出现拐点，开始下降。

较往年约晚2个月进入流感流行季

流感一般在冬季流行，为什么刚过去的冬季没有流感流行，最近反而出现流感流行了？

“今年较往年约晚2个月进入流感流行季，本次流行的流感病毒以甲型H1N1亚型流感病毒为主，其次为甲型H3N2亚型流感病毒。”中国疾控中心病毒病所国家流感中心主任王大燕介绍，流感病毒可造成每年的季节性流行和不定期的全球流感大流行，虽然流感病毒的型别和亚型众多，但在人群中能够导致季节性流行的就是甲型H1N1、H3N2亚型和乙型流感病毒。

为什么晚于往年？王大燕分析，从病毒流行角度来看，既往我国秋冬季流感流行季一般从11月底左右开始，次年1月达到高峰，持续到3月左右。2022年12月至2023年1月，恰逢新冠病毒在流行，防控新冠的措施同时对季节性流感防控也非常有效，使得流感等其他呼吸道病毒流行受到一定程度压制。同时，由于大多数人群感染新冠病毒后会自觉的居家、错峰上班或停工，大部分中小学校和托幼机构放假，减少了人群聚集和病毒传播风险，导致2022年底流感活动水平较低，未出现流感季节性流行。

从自身免疫角度来看，近3年甲型H1N1亚型流感病毒未在我国流行，甲型H3N2亚型和乙型流感未造成全国范围的高水平流行。公众普遍降低了对流感的防控意识，流感疫苗接种率较低，导致人群，尤其是儿童，对甲型H1N1流感病毒的预存免疫力降低。2023年初对新冠病毒感染实行“乙类乙管”后，国际国内人员流动、社会活动常态化，以甲型H1N1亚型为主的流感活动造成了我国春季流感高峰，在2023年2月底，流感活动快速上升，与既往正常流感季相比滞后约2个月。

“季节性流感也并不是只在秋冬季、冬春季流行，我国南方省份在夏季往往也会出现一个夏季流感高峰，一般在6—7月期间达到高峰。”王大燕补充说。

流感高风险人群不仅是儿童

感觉最近身边的孩子得流感的特别多，流感病毒主要感染儿童吗？

王大燕介绍，据世界卫生组织估计，季节性流感在全球每年可导致 300 万~500 万的重症和29万~65万呼吸道疾病相关死亡。儿童流感罹患率约为20%~30%，在高流行季节，儿童流感年感染率可高达 50%左右，高于成人。5岁以下特别是2岁以下的儿童是流感病毒的高风险人群。

“流感的高风险人群不仅仅是儿童，也包括60岁以上的老人、慢性病患者、孕妇等。”王大燕表示，从实际感染情况来看，2022年12月份的新冠疫情期间，成年组占比最高，而流感流行高峰期15岁以下年龄组的病例数显著高于其他年龄组，且流感造成的聚集性疫情也主要分布在学校和幼托机构。

图片来源：中国疾控中心