北京积极应对季节性流感 最大程度保障患者就医需求

人民网北京3月2日电 （记者孙红丽）据北京市卫健委微信公众号消息，针对近期流感等吸呼道传染病高发、发热患者增速较快、儿科门诊就诊压力加大等情况，北京市合理调配医疗资源，进一步优化接诊能力，不断提升救治水平，强化儿科诊疗服务，最大程度保障患者就医需求，积极应对季节性流感。

提高接诊能力。全市各医疗卫生机构坚持发热门诊、发热诊室应设尽设、应开全开，调整增加了发热门诊诊区、诊室，合理调配医务人员，最大努力提升接诊能力。

优化诊疗秩序。加强就诊患者监测，建立应急报告与处置制度，做好信息公示；落实预约诊疗，畅通医患沟通，进一步优化了诊疗服务流程，确保入院患者有序就医。有条件的医疗机构根据患者需求，开展线上咨询、互联网诊疗服务与药物配送，有效分流了线下就诊患者。

提升救治水平。采取针对性诊疗措施，注重甄别、观察就诊患者，及时发现和收治重症患者，采取专家会诊、早期运用抗病毒药物等措施，确保患者安全。建立了卫生健康委、医保局、药监局联系对接机制，加强医疗机构药品监测，做好医疗物资供应保障。

强化儿科服务。合理调配儿科医务人员、诊室、住院病房、药品器材等医疗资源，做好门诊、急诊、住院的有效衔接。有条件的医疗机构统筹医疗资源，开设儿科门诊的延时门诊、夜间门诊，最大程度满足患儿的就诊需求。二级以上综合医院对内科高年资医师开展儿科专业培训，充实儿科医疗力量；开展儿科急救以及常见病诊治培训，提高了基层医务人员对流感病例的早期识别和诊治能力。

北京市卫健委表示，下一步，本市将持续开展疾病监测预警，进一步提升救治能力，加强药品监测和保供力度，全力做好季节性流感防治工作，保障人民群众健康安全。

北京市卫健委提醒广大市民朋友，冬春交际，流感病毒活跃，请市民朋友加强个人防护，坚持戴口罩、勤洗手、常通风、保持社交距离、注意咳嗽礼仪等；外出回家后，及时更换衣服；居家时，每日通风2至3次，做好日常环境清洁与消毒；在医生指导下对症合理用药，不盲目囤药；如出现高热不退、剧烈咳嗽、呼吸急促、喘憋、剧烈头痛或者有明显胸痛等严重情况，及时就医。