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XBB.1.16变异株会导致结膜炎吗，是否会在我国流行？权威解答来了

2023年04月23日08:52 来源：新华社

　　记者：顾天成

　　制图｜编辑：贾稀荃、潘一景

(责编：乔业琼、杨迪)


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