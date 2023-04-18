4月15日至21日是第29个全国肿瘤防治宣传周。中国高度重视癌症防治工作，将癌症防治行动列为健康中国重大专项行动之一，全面推进癌症防治各项工作。

近年来，我国肿瘤防治工作取得哪些突破？未来需要在哪些方面重点发力？在近日举行的第29届全国肿瘤防治宣传周启动仪式上，与会专家就相关话题进行了探讨。

我国建成全球覆盖人口最多的肿瘤登记体系

“党的十八大以来，我国把保障人民群众健康放在优先发展的战略位置，将癌症等慢性病防控纳入国家战略，将降低癌症等重大慢性病过早死亡率作为健康中国2030规划目标的重要内容并有效推进。”国家卫健委副主任雷海潮介绍，近年来，我国肿瘤防治工作稳步前进，取得了长足进步——

恶性肿瘤患者五年生存率由十年前的30.9%提高到40.5%，防治成效明显；癌症防治体系不断完善，形成了由国家癌症中心牵头，省级癌症中心为骨干，癌症防治专业机构和城乡基层医疗卫生机构广泛参与的全国癌症防治网络；建成全球覆盖人口最多的肿瘤登记体系，全国肿瘤登记项目点覆盖约14亿人口；肿瘤筛查和早诊早治累计为1.8亿人次提供相关服务；国家癌症医学中心和国家肿瘤区域医疗中心稳步推进，基层能力协同提升，逐步实现优质医疗资源扩容和区域均衡布局；越来越多的抗肿瘤药物和新的治疗技术进入临床，并逐步纳入医疗保险支付范围；以大数据为基础的肿瘤诊疗质控体系和抗肿瘤药物临床应用监测网络日益健全和完善……

“近几年，我国整体的癌症防治能力在不断提升。”国家卫健委医疗应急司司长郭燕红说，近年来中国聚焦重大疾病，全力推进国家医学中心和区域医疗中心建设，肿瘤防治就是其中一个重要领域，“全国在建的76个区域医疗中心里，肿瘤专业的就达到了7个，为优质医疗资源扩容和区域均衡布局提供了有力支撑。”

“在癌症筛查方面，国家癌症中心等专业机构制定了大量技术规范，针对一些重点癌症发布了一些指南，癌症的早诊早治工作在不断推进。”郭燕红说，通过建立和完善肿瘤疾病的质控体系和抗肿瘤药物的临床使用监测体系，癌症的规范化和同质化诊疗工作再上新台阶。与此同时，我国积极推行“单病种、多学科”综合治疗服务，注重人文关怀，让治疗更有温度。

营造全社会防癌抗癌的良好氛围

国家癌症中心主任、中国医学科学院肿瘤医院院长赫捷院士表示，为实现《“健康中国2030”规划纲要》提出的到2030年总体癌症5年生存率提高15%的目标，要形成并不断优化防治工作全人群覆盖、个体生命全周期管理、全社会各界共同参与的多层次、立体化肿瘤防治体系，持之以恒普及癌症防治核心信息、知识要点，提高全民的科学素养，营造全面认识癌症、全周期防控癌症、全民参与防癌抗癌的良好氛围。

“根据全国肿瘤登记的数据，我国每年新发癌症病例约406万，发病率为293.9/10万，每年新增死亡病例约241万，死亡率约为174.55/10万。”国家癌症中心党委书记张勇说，“我国癌症发病率处于国际平均水平，死亡率略高于国际平均水平，但由于我国人口基数大，癌症发病和死亡的绝对数较大。同时，我国癌症发病率和死亡率仍呈上升趋势，癌症防控的任务还十分艰巨，需要我们共同努力。”

今年全国肿瘤防治宣传周的主题是“癌症防治、全面行动——全人群、全周期、全社会”。“今年宣传周的主题，体现了癌症防治全人群覆盖、全周期管理、全社会参与的目标要求。”雷海潮说。所谓“全人群”，就是面向已患癌的人群，做好同质化、规范化的诊疗服务和康复服务，注重人文关怀；对那些没有患癌的人群，通过在环境、生态、社区以及个人健康方面的努力，使他们长期保持健康的状态，免受癌症疾病的侵扰。所谓“全周期”，一方面要对患者群体提供各个环节的医疗卫生服务，也要从生命全周期的角度为全人群提供良好呵护和必要的健康指导及咨询。所谓“全社会”，就是要动员各方面的力量，政府、行业、社区、单位等一起发力，人人参与、人人享有，形成热爱健康、追求健康、促进健康的良好社会氛围，有效遏制癌症危害，提升居民健康水平。

把“预防为主、防病为先”融入所有政策

“2019年，国务院印发关于实施健康中国行动的意见，提出开展15个专项行动，癌症防治行动是其中之一。该行动目标提出，到2030年，我国总体癌症5年生存率要达到46.6%，公众对癌症防治核心知识知晓率要达到80%，高发地区重点癌种早诊率达到55%及以上并持续提高。”郭燕红说，国际和国内经验证明，积极预防、医防融合、早诊早治、规范诊疗，是降低癌症发病率和死亡率的重要途径，锚定健康中国行动的一系列目标，要在这4个方面进一步发力——

在积极预防方面，把“预防为主、防病为先”融入所有的政策和措施中。通过凝聚各部门共识，汇聚全社会的力量建设健康环境，普及抗癌健康知识，进一步提高癌症防治核心知识的知晓率，争取在2030年超过80%的目标。

在医防融合方面，一方面，要发挥医疗机构和医务人员的专业作用，向公众和社会普及防病防癌知识，把“早”的概念和方法普及到全社会，进社区、进单位、进家庭；另一方面，要使医疗机构和专业公共卫生机构形成密切联系，把对单一的个体治疗转化到对全人群的防治和健康促进上来。

在早诊早治方面，要坚持“一癌一策”，针对不同的癌种，不断完善和优化早诊早治策略，优化癌症早诊早治的指南和技术方法，使患者在早期得到治疗，从而延长患者生存期、提高患者五年生存率。

在规范诊疗方面，要继续发挥国家医学中心的牵头作用，完善质控体系，提供规范化、同质化治疗。同时，进一步推广靶向治疗、免疫力治疗、生物治疗、辅助放化疗等好的技术，造福癌症患者。

“癌症防控是一项社会系统工程，既要靠政府和专业机构的努力，也要靠社会各界和广大群众的积极参与。”雷海潮说，希望全社会积极行动起来，传播科学防癌理念，普及抗癌健康知识，强化个人健康责任，为全面建设社会主义现代化国家奠定坚实健康根基。

据介绍，“全国肿瘤防治宣传周”是目前国内历史最久、规模最大、影响最广的社会性肿瘤科普宣传活动。今年宣传周活动在国家卫生健康委医疗应急司指导下，由国家癌症中心、中国癌症基金会主办，中国医学科学院肿瘤医院承办，中国疾病预防控制中心、北京肿瘤学会、北京医创肿瘤防治研究基金会协办。随着启动仪式的举行，国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院将组织百名专家义诊、系列防癌科普等活动，全国各级肿瘤预防、科研、医疗机构及学术团体、公益组织等将同步联动，宣传普及癌症防治知识，助力全社会防癌抗癌。