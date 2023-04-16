人民健康是幸福生活的基础，也是民族昌盛、国家富强的重要标志。《“健康中国2030”规划纲要》把人民健康提升到了国家发展战略的高度，大健康消费理念日渐深入人心，同时创新驱动为大健康产业提质扩容积蓄了发展新动能。

2023年世界大健康博览会（以下简称“健博会”）近日在武汉举办。本次会展参展企业有1000余家，涵盖了医疗器械、传统医药、养老产业、妇幼健康、医疗科技等大健康领域全产业链。作为我国大健康领域唯一的国家级展会，众多参展商聚焦国家大健康领域重点产业规划和日益多元的市场需求，展示国际前沿技术、先进理念，体现了健康消费新趋势。

创新驱动大健康提质

在远大医药展台前，武汉市民刘宇正在向工作人员了解国内首款家用预充式肾上腺素自动注射笔Jext的有关情况。他告诉记者，自己是过敏体质，接触到某些特定物质时会发生全身过敏反应，严重时会引发哮喘甚至休克，医生建议随身携带肾上腺素自动注射笔，避免有生命危险，自己曾在欧洲购买过这种注射笔，但是现在面临药液即将过期的问题。“来了这里才了解到，该款自动注射笔已经在粤港澳大湾区获批临床急需进口使用，或将很快在国内其他地区上市，我特别高兴。”刘宇说，这意味着更换肾上腺素自动注射笔不再需要到国外，随时可能发生的全身过敏反应所带来的风险也进一步降低。

不仅如此，记者看到，远大医药展台内还陈列着国内唯一获批用于结直肠癌肝转移的放射性药品、完成中国首例特许准入房颤激光消融临床治疗的激光消融平台，以及我国首款获批哮喘适应症的三联复方吸入制剂等一系列全球创新医疗产品。

“作为全球第二大医药消费市场，中国有着巨大的未被满足的临床需求。对于创新药企而言，这样的背景下蕴藏着庞大的市场需求与发展空间。”远大医药品牌与公共事务总监何世文说，得益于近年来国家鼓励创新的一系列有力措施，公司旗下创新药物和突破性疗法获批上市的速度不断创下新纪录，此次参与健博会就是希望借助这一平台，让消费者看到企业的创新实力，同时与政府和行业伙伴增进交流，推动企业实现高质量发展。

在健博会医疗器械及生化药品展区，创新成果展示令人目不暇接，许多全球最新药品都能在这里找到。一款款新产品，见证了我国医药创新实力的不断提升和医药产业国际化进程的加速。“在健博会上，我们看到中国在医疗设备和医疗服务等方面拥有世界一流的水平，我们也期待可以学到更多创新技术。”荷兰驻华大使馆卫生福利及体育参赞史明康说。

智能化助力老有所养

紧急报警卡、离床报警器、小泰智能药盒、血氧实时监测装置……在健博会养老产业馆泰康之家，集中展示了大量前沿的智慧养老软硬件设备，吸引了众多消费者参观体验。今年72岁的武汉市民刘权带着老伴一边体验智慧养老产品，一边向工作人员咨询相关养老机构的收费情况。刘权告诉记者，孩子平时工作忙，不能和自己住在一起，随着年龄越来越大，以后生活可能需要人照料，希望能住进条件合适的养老院，避免给孩子添麻烦。

统计显示，2022年末，我国60岁以上人口数量达28004万，占全国人口的19.8%，65岁以上人口占比达14.9%。《中国老龄产业发展报告》预测显示，到2050年，中国60岁以上老年人口的消费市场规模将增长至106万亿元左右，占GDP的比例将增长至33%，成为全球老龄产业市场潜力最大的国家。泰康保险集团董事长兼首席执行官陈东升表示，人口老龄化进程令养老服务消费被置于重要地位。

“如今，老年人对养老服务的消费不止于吃饱穿暖和照料护理，而是有着更多、更高的需求。这要求行业不断创新服务模式，为老年人提供多样化、个性化的养老服务。”陈东升说，完善养老服务供给体系，一方面要构建居家养老、社区养老、机构养老、医养结合等多元化养老服务模式；另一方面要应用智慧技术，推出一批技术可靠、经济适用的智慧应用场景，推动智慧养老和智慧健康消费。

据了解，本届健博会共有142家养老相关企业参展，除泰康养老外，还有武汉炎黄创新科技服务股份有限公司等多家智能化企业，以创新科技切入养老市场，推动医养产业智能化升级。整体来看，随着老年人对数字化生活方式的适应度在不断提高，智慧服务如电商、智能设备、在线教育等，正逐渐成为银发经济的新蓝海。

健康管理成消费亮点

鹰瞳Airdoc人工智能视网膜健康风险评估系统，通过一张眼底照片就能发现50余种疾病风险；爱康齿科“AI牙医”口腔智能诊断系统，通过全景影像可在5秒内完成口腔智能诊断、在100秒内为客户提供专属口腔报告，并能预测未来10年的口腔进展；诺辉健康肠癌筛查基因检测，通过一次粪便取样就能轻松实现肠道筛查……在爱康集团展区展出的多款医疗产品，吸引了大量观众围观体验。

“我们展示的不仅是前沿的体检设备，而且是全新的健康管理模式。”爱康集团创始人、董事长兼CEO张黎刚介绍，“随着公众健康意识的提高，未来健康体检市场空间巨大，竞争也更加激烈，具有技术优势和先进服务理念的机构才能成为市场的赢家。近年来，爱康先后与近10家国内前沿医疗领域人工智能科技企业达成战略合作，推出了10余款人工智能产品。与此同时，还建立了多元化健康管理体系，就是希望为消费者提供更加精准、个性化的专业健康管理指导。”

记者在健博会现场看到，像爱康集团一样的健康管理机构还有很多，主动健康消费成为健康消费升级新趋势。“随着生活水平的提高，人们的健康理念已经从重视‘治已病’转到‘治未病’，从‘不得病’转到‘主动健康’，通过寻求高质量的生活方式，强化自身健康管理。而体检行业也从以筛查疾病为主的时代，过渡到目前兼顾疾病预防与健康管理的时代。今后人们对健康消费的侧重点一定是‘养’和‘防’。”张黎刚说。

总面积达9万平方米的健博会展馆，使人们的观展之旅延续一整天仍意犹未尽。国家卫健委规划发展与信息化司司长毛群安表示，2022年发布的《“十四五”国民健康规划》提出了到2025年健康服务业总规模“不低于11.5万亿元”的目标，并部署了“做优做强健康产业”的工作任务。下一步，国家卫健委将积极促进健康与养老、旅游、互联网、健身休闲、食品等行业融合，催生健康新产业、新业态、新模式，打造一批知名品牌和良性循环的健康服务产业集群，推动健康产业高质量发展。