世界血友病日：关注血友病 预防是关键

2023年4月17日是第35个“世界血友病日”。有这样一个人群，他们如同“玻璃人”般脆弱，小小的磕碰就可能导致血流不止，有可能落下终身残疾，甚至致命。这就是血友病。

“血友病是一种X染色体连锁隐性遗传性出血性疾病。”吉林大学白求恩第一医院肿瘤中心血液科副教授、副主任医师梁新悦在接受人民网记者采访时介绍，血友病也是一种罕见病，临床以关节、肌肉、内脏及深部组织轻微创伤后或自发性出血难以停止为特点。若未及时治疗，反复的关节出血可能导致慢性关节肿胀、功能障碍或畸形，关节周围的肌肉会出现萎缩，最终进展为慢性血友病关节炎而致残。

梁新悦表示，血友病分为血友病A（凝血因Ⅷ缺乏）和血友病B（凝血因子Ⅸ缺乏），分别由相应的凝血因子基因突变引起。凝血因子Ⅷ和Ⅸ基因位于X染色体。由于男性只有一条X染色体，拥有病变染色体的男性均为血友病患者。女性大多为携带者，因为女性有两条X染色体，一条X染色体上虽然有基因缺陷，另一条X染色体上基因正常，仍可以产生足够的凝血因子而不发病。

“血友病发病率在不同种族和地域之间没有差异。男性人群中血友病A发病率为1/5000，血友病B发病率为1/25000。女性血友病患者罕见。”梁新悦说。

梁新悦提示，一些血友病患者在童年期会表现出症状，当家长发现孩子出现磕碰、血肿淤青、容易出血且止不住等情况，要高度重视，应及早带孩子去医院血液科就诊，避免漏诊和误诊。

“预防治疗是儿童血友病的首选治疗方法，早期持续性、个体化的规范治疗至关重要。”梁新悦介绍，预防治疗又称规律性替代治疗，是出血前有规律地替代治疗，保证凝血因子维持在一定水平，以预防出血和关节损伤、降低致残率。血友病患儿预防治疗越早越好。

梁新悦表示，血友病患者发生急性出血时，应及早就近接受专业救治，并坚持RICE原则，即休息、冷敷、抬高、压迫先行自我救助。对于已形成残疾者可进行关节功能评估、物理治疗及康复。

“坚持预防为主，早发现、早干预、早治疗，是罕见病防治的最佳途径。”梁新悦建议，有血友病家族史的女性在妊娠前应做基因检测，对于有家族史但无基因携带的女性，妊娠后可按正常程序分娩；而对于女性携带者，最好在妊娠后特定时期进行羊膜腔穿刺取样等，以判定胎儿是否为血友病患者或携带者。（视频制作：实习生杨依莎）