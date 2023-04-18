远离肠癌 大力普及开展源头性防控

4月15日至21日是我国的第29个全国肿瘤防治宣传周，提起癌症，很多人都害怕不已，而肠癌作为癌症的一种，对人体危害很大，需警惕危险信号。国家医用微生态工程研究中心主任、中国微生态专委会副主任委员、山东省微生态临床肿瘤研究专家组副组长崔云龙教授指出，肠癌应从源头进行防控，才能防患于未然，远离肠癌。

为何生活水平越来越高，肠癌的发病人数却逐年激增呢？崔云龙表示，这说明尚未找到肠癌高发的根源及有效防控的措施。多年以来，一直大力倡导、推广的肠癌防控措施主要有：肠镜检查与息肉切除、基因与便潜早筛、降低早筛年龄，确实起到了一定的作用，但这些防控措施并没有从根本上改变肠癌高发的现状。

崔云龙介绍，国际医学界研究发现，肠癌发生有两大原因：基因易感（异常）或肠道内环境出现问题。国内外肠道微生态研究的结果证实，肠道菌群失调，产酪酸菌匮乏，脆弱拟杆菌、致病性大肠杆菌等有害菌产生的大量毒素是诱发炎症、息肉丛生并恶变为肠癌的重要诱因。这些新发现，为肠癌原因破解指明了方向。

那更早期阶段的肠癌发病源头防控是从何时开始，及如何实施呢？崔云龙表示，肠癌的源头防控应从被忽视的一遇冷凉酒辣就腹痛腹泻的肠易激综合征及慢性腹泻的对因治疗开始，从溃疡性结肠炎和克罗恩病在抗炎治疗的同时应用微生态制剂改善肠道内环境开始，从慢性便秘停止滥用蒽醌类通便产品开始。

据崔云龙介绍，酪酸是肠粘膜再生修复的重要营养物质，若匮乏，不仅会造成肠粘膜营养障碍，严重会造成被有害菌损伤发炎的肠粘膜得不到及时修复，从而引起炎症因子和五羟色胺过度表达，脑肠菌轴异常，致使肠功能紊乱，对冷凉酒辣等刺激过度敏感而腹痛腹泻，久治不愈则恶化为肠癌。因此，应大力普及开展源头性防控，才能防患于未然，远离肠癌。

崔云龙表示，基于对肠道菌群失调与肠病的研究发现，东海药业创研团队在国家863项目的支持下，创研出能对因补充酪酸菌的微生态新药。黄曦、于君教授在《Nature Reviews》发表的“结直肠癌中的肠道菌群（从机制到临床）”一文中也指出“丁酸（酪酸）盐作为一种抗炎分子，可抑制结肠上皮细胞和免疫细胞中的组蛋白脱乙酰酶，下调促炎细胞因子，诱导CRC细胞凋亡。此外，丁酸盐和丙酸盐已被证明可以调节结肠调节性T细胞，从而在动物模型中发挥有效的抗炎作用。”

“炎症消除，受损的粘膜被修复，肠息肉自然不会增生，肠癌也就远离了。”崔云龙说。