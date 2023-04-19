直播预告：肺癌晚期了，怎么办？

2023年4月15日至21日是第29个全国肿瘤防治宣传周。为了提高全社会癌症防控意识，营造全民防癌、抗癌的良好氛围，帮助大家正确认识各种肿瘤疾病，让权威、实用的健康科普知识深入人心，“人民好医生”客户端推出“全国肿瘤防治宣传周”系列直播节目，教大家远离肿瘤困扰。

肺癌是发病率和死亡率高、对人群健康和生命威胁最大的恶性肿瘤之一。然而，很多肺癌患者在初诊时已是晚期。肺癌晚期了，该如何应对？4月19日14:30，“人民好医生”客户端将特邀首都医科大学附属北京胸科医院肿瘤二科主任医师胡瑛做客直播间，为广大网友科普晚期肺癌的相关知识。

专家简介

胡瑛，首都医科大学附属北京胸科医院主任医师，医学博士，硕士研究生导师、北京健康促进会肺癌诊疗专家委员会主任委员、中国医药教育协会肿瘤化学治疗专业青年委员会副主任委员、北京癌症防治学会科普教育专业委员会副主任委员、北京肿瘤防治研究会癌症早筛早诊早治分委会副主任委员、北京癌症防治学会呼吸道肿瘤药物不良反应管理专业委员会副主任委、CSCO老年肿瘤防治专业委员会委员、首都医科大学肿瘤学系系务委员会委员、中国医疗保健国际交流促进会肺癌防治分会常务委员、中国抗癌协会肿瘤防治科普专业委员会委员、中国医疗保健国际交流促进会胸部肿瘤学分会委员、中国老年学和老年医学学会肿瘤康复分会精准医疗专委会常务委员。

如何收看直播：

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