广东省医师协会会长吴一龙：医疗创新助力肺癌诊疗水平提升 临床实践驱动医学研究发展

《健康中国行动——癌症防治实施方案（2019-2022年）》提出，要部署加强癌症预防筛查、早诊早治和科研攻关，聚焦癌症防治难点，有效减少癌症带来的危害，并通过优化诊疗模式，整合相关专业技术力量，积极推动新技术新方法的临床转化应用，为共建共享健康中国奠定重要基础。广东省人民医院首席专家、广东省医师协会会长吴一龙近日连线人民健康科普栏目，围绕肺癌防治、创新诊疗等话题进行了分享。他认为，近年来，肺癌诊疗技术的高速发展对贯彻早筛早诊早治、提升患者生存期和生活质量起到了积极的作用。其中，作为推动医学水平发展的重要力量，临床科研更需秉持“从临床需求出发”的原则，以促进更多成果转化落地，切实惠及患者。

加强肺癌早期筛查和早诊早治

“肺癌是我国发病率和死亡率最高的癌种，已成为一个严重的公共健康问题。在探寻肺癌发病因素基础上，加强肺癌的早期筛查和早诊早治是提高癌症生存率、降低死亡率的关键所在。”吴一龙介绍说，“低剂量螺旋CT是当前肺癌筛查的主要手段之一，可以发现直径小于1厘米的微小肺癌。而这种小于1厘米的肺癌，患者通过简单的手术治疗，五年生存率甚至十年生存率能够接近90%以上，可实现治愈。因此，早期筛查、早期发现对于肺癌防治至关重要。”

《健康中国行动（2019—2030年）》将癌症防治列入重大专项行动，提出到2022年和2030年，总体癌症5年生存率分别不低于43.3%和46.6%。吴一龙认为，实现这一目标，要针对肺癌在内等几个主要癌种采取有针对性的措施：一是在早期发现上还要下更大的功夫，加强完善全国范围内癌症筛查及早期发现相关计划；二是在关键技术上必须保证能和国际有非常好的沟通交流，能够跟得上国际形势，甚至在某些方面超越国际形势；三是鼓励临床及科研创新，同时推动规范化诊疗。此外，加快推进健康中国建设是一项长期系统的社会工程，还需要全社会共同参与，整体联动、共建共享。

免疫治疗为癌症患者带来新选择

近年来，随着癌症治疗手段的进步，我国肺癌患者的生存现状有了明显改观。

吴一龙介绍，治疗癌症有“三板斧”：第一板斧是手术治疗，第二、三板斧是放射和药物治疗。“最近20年，这三板斧取得了一定的创新发展，如手术治疗已实现微创化；放射治疗在计算机技术的辅助下变得更加精准，把放射剂量集中在病灶上，其毒副作用也在不断减小；最大的进步体现在药物治疗方面，一是药物治疗更加精准，通过靶向治疗等手段让药物治疗更加高效、低毒。二是免疫治疗的出现给予晚期癌症患者更有效的治疗手段。”

“通俗来讲，免疫治疗就是控制人体免疫系统的‘油门’和‘刹车’，让免疫系统辅助癌症治疗工作。当前主要通过PD-1和PD-L1抑制剂来控制免疫系统的阀门”。吴一龙说，“经过了大量相关临床研究和实践经验的积累，我们已将免疫治疗广泛应用于肺癌晚期患者，目前已约有1/3的晚期肺癌病人实现了五年以上的生存。此外，免疫治疗也逐渐应用在早期、中期甚至是围手术期肺癌患者的治疗中，并取得了积极的成果。未来我们将探索患者细分化以进行更精准、个体化的治疗来不断延长患者生存期，并推动无免疫应答的患者也能从免疫治疗获益。相信随着免疫治疗相关研究的逐渐深入，将给患者带来更多、更有效更的解决方案。”

药物创新助力肺癌治疗多元化发展

在过去的十年里，中国制药行业始终将药物创新作为首要任务。在吴一龙看来，2015年是中国临床研究和药物研发的分水岭。2015年之前，我国的临床研究处于没有明确方向的一个阶段，同时缺乏战略层面的顶层设计和规划, 监管体系也有待完善。但随着国家大力推进医疗改革，医药创新和临床应用方面的激励机制不断完善，临床应用效率正逐步提升，新药研发也进入了“快车道”。

经过多年积累，吴一龙欣喜地看到，中国创新药企的数量大幅增加，治疗肺癌的“武器”也更多元化，对肿瘤的打击效果越来越精准，肺癌管理趋于慢病化。另一方面，国内药物创新也正从追求“量”向重视“质”转变，其中不乏已在世界舞台与同类产品一较高下的肿瘤药物。

“但我们也必须看到我国药物研发的不足和差距。”吴一龙补充道，“中国药物研发目前仍以‘快速模仿’为主，加大真正源头的创新是我们的愿景和目标，更是解决临床需求的突破口，只有提高创新比例才能进一步提升肿瘤治疗的有效率。期待未来能有更多中国原研的First-in-class（首创药物）和Best-in-class(同类最优)药物，造福广大患者。”

把医学科研书写在临床一线

作为肺癌领域研究的领军人物，吴一龙始终走在中国肺癌治疗前沿，他开启了中国肺癌的靶向治疗，促成国内第一个免疫治疗临床研究，将世界前沿治疗技术引入国门，并创造了多项改变国内外临床指南的成果，他在肺癌临床研究和精准治疗领域以“开拓者”的姿态深耕数十年。

在谈及临床研究未来的发展方向时，吴一龙提出，临床研究应来源于临床治疗中的实际需求，提升使用价值才能让患者切实获益。另外，临床研究和药物创新相辅相成，它们均以“研究者”为根本，如今很多中青年医者已成为临床科研的中坚力量，他们将先进的治疗理念融入临床研究，收获了诸多优异的数据和结果，为肺癌乃至肿瘤治疗领域树立了榜样。期盼能有更多守正创新的“后浪们”涌现，为肿瘤诊疗贡献更多智慧和力量。

最后，吴一龙寄语新一代中青年医务工作者，要注重培养自身系统性的知识理念，将创新融入日常临床实践，以求证精神和国际视野推动我国医学高质量发展，促进癌症防治再上新台阶。