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2022年人民好医生（血液肿瘤）推荐展示活动启动

2022年09月15日16:14 来源：人民网

血液系统肿瘤是最常见的恶性肿瘤之一，是影响人们健康的重要疾病。根据中国国家癌症中心数据，血液系统肿瘤的发病率和病死率均位居恶性肿瘤前十位。血液系统肿瘤具有表征繁复、分型多样、早诊率低等特点，其治疗具有复杂性和难治性。应该如何实现对血液肿瘤精准化、规范化诊疗，提高血液肿瘤患者生存？这就对血液肿瘤医师提出了很高的要求。因此，血液肿瘤医师需要不断提升精准诊断和治疗的能力，学习和追踪最新的医学知识和医疗进展，分享新理念，收获新成果，探索更优化的治疗策略。

为进一步挖掘在血液肿瘤学科领域取得重要成果的优秀医生，展示血液肿瘤医生的开拓创新精神风貌，人民好医生客户端举办“2022年人民好医生（血液肿瘤）推荐展示活动”。本次活动由人民好医生（血液肿瘤）专家委员会在全国血液肿瘤医生范围内遴选，并最终推荐若干名优秀医生进行展示。此活动将作为长期活动持续开展，每年一次。

活动现开启网上网下报名通道，同时邀请学（协）会、全国公立医院同步推荐。经过主办方初选、专家委员会评议、网络公示等环节，结果将在2022年人民好医生（血液肿瘤）论坛上公布。

报名时间：2022年9月15日—2022年10月31日

报名方式：

选择类别，填写报名表，发送至doctor@people.cn。

微信添加rmjkang（人民好医生小助手）进行咨询或发送报名表。

【点击下载】2022年“人民好医生”报名推荐表

【点击查看】2022 年人民好医生（血液肿瘤）推荐展示条件

(责编：曹淼、李源)


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