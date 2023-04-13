“口罩指引”更新，进一步减少对公众生产生活影响

12日，国家疾控局发布《预防新型冠状病毒感染公众佩戴口罩指引（2023年4月版）》（以下简称口罩指引）。这是在前五版佩戴口罩指引基础上，根据我国疫情形势和防控需要更新的口罩指引。

最新版口罩指引对“应佩戴口罩的情形或场景”“建议佩戴口罩的情形或场景”“可不佩戴口罩的常见情形或场景”进行了说明，对民众所处的大部分场景进行了明确的分类指引。根据指引，感染期间、聚集性疫情期间、外来人员进入养老机构或社会福利机构等情形均应佩戴口罩；处于公共交通工具、环境密闭、人员密集场所等环境时建议佩戴口罩；在室外、固定工作场所、有检测防控措施的大型活动中等场景下可以不佩戴口罩……

根据口罩指引解读，我国已经实现了疫情防控平稳转段，当前新冠疫情总体处于局部零星散发状态，但全球疫情仍在流行，病毒株还在不断变异，我国仍存在疫情反弹的风险。新版口罩指引在考虑当前疫情形势和新型冠状病毒危害变化的同时，进一步减少了应佩戴口罩的情形或场景。新版口罩指引旨在通过优化调整佩戴口罩建议，在保证防控效果的基础上，尽量减少对公众生产生活的影响。

新冠疫情发生以来，我国疫情防控策略坚持动态优化调整的原则。未来，口罩指引将持续根据疫情形势变化和防控需要进行修订完善。口罩指引同时明确，各地各部门可根据本地和行业实际，结合疫情情况，制定本地和本行业的口罩指引。