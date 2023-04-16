宫颈癌威胁离我们有多远？专家：远离风险，关键在防

宫颈癌是一种严重威胁女性健康的常见恶性肿瘤，近年来，我国宫颈癌发病率呈上升趋势，且呈年轻化趋势。今年1月份，国家卫生健康委、教育部、民政部等10部门联合印发《加速消除宫颈癌行动计划（2022—2030年）》，以促进加快我国宫颈癌消除进程，保护和增进广大女性健康。

近日，在第29个肿瘤防治宣传周期间，北京协和医院妇科肿瘤中心主任医师任彤做客人民好医生，就当目前宫颈癌防治中女性关心的热点问题进行分享。

预防先行，最大化避免潜在健康风险

任彤介绍，宫颈癌、内膜癌和卵巢癌是妇科三大肿瘤。其中，宫颈癌的发病率近些年有逐渐上升的趋势。

无论从身心还是经济角度看，宫颈癌都会给女性和她家庭带来沉重的负担。宫颈癌的治疗，即便是最早期的手术也需要5万左右，放疗可能要大概15万左右，如果复发还要免疫治疗、靶向治疗等，可能要花几十万，最后还可能失去生命。

另外，宫颈癌的发病率逐年上升，且发病年龄逐年下降，呈年轻化趋势。同时，一线城市和大中城市年轻女性的生育年龄逐渐推迟，导致越来越多年轻女性在得宫颈癌的时候还没有生育，她们还渴望要孩子。

“宫颈癌防控最主要的并不是治疗，而是预防。我们一定要早预防，尽量不得病。得了病要早治，争取在癌前病变阶段把它发现、阻断。”任彤说，绝大部分的宫颈癌都是高危型HPV持续感染导致的，通过接种HPV疫苗，未来有可能消除宫颈癌这个疾病。所以，预防胜于治疗。

“十部委联合印发了2022-2030消除宫颈癌计划的时间表，希望通过接种HPV疫苗，能够达到在2030年在中国消除宫颈癌的战略目标。”任彤补充道。

厘清病因，HPV疫苗是有效预防手段

“HPV感染是一个非常常见的现象。一个女性一生当中大概80%的概率会感染HPV。”任彤介绍，我们感染了感冒病毒都能自愈，感染HPV也一样，只要免疫系统正常，一般来说机体都能够清除掉HPV。只有高危型HPV持续的感染才会导致宫颈的癌前病变，导致宫颈癌。

HPV有十余种是高危的、容易引起宫颈癌的型别，低危型HPV6和11导致尖锐湿疣，是一种性传播疾病。HPV16、18、52、58、31、33、45等是导致宫颈癌的一些高危型的HPV。其中，在国外最常见的是16、18型的感染，在国内则是16、52、58型感染最常见。

高危型HPV的持续感染不仅会导致宫颈癌，也有可能导致阴道癌、外阴癌、肛门癌、口咽癌以及宫颈的癌前病变，但是，感染HPV并非一定会患癌，只有持续感染才有可能导致这些肿瘤。因此，一定要早预防，避免持续感染。

希望广大女性爱护自己，第一，要打疫苗；第二，要及时地筛查，做体检。

九价HPV疫苗扩龄，助力加速消除宫颈癌

HPV感染在中国有个特点，呈“双峰”，即有两个高发的年龄段，一个是17-24岁，一个是40-44岁。

40-44岁女性为什么是第二个高峰？任彤解释道，首先，这个年龄的女性处于上有老下有小的阶段，生活比较劳累，家庭负担比较重。另外，她们的免疫系统可能比较差，抵抗力下降，HPV感染暴露的机会增加，也会导致这个年龄段的女性更容易感染HPV。九价HPV疫苗扩龄以后，对这一部分妇女也有非常重要的保护作用。

九价HPV疫苗覆盖了9种HPV型别，包括中国女性容易感染16、52、58型，对于预防92%的宫颈癌都起到非常好的效果。

“以前，九价HPV疫苗只能在16-26岁这个年龄段接种。近几年，我们做了临床试验，发现9岁-16岁和26岁-45岁之间的女性接种九价HPV疫苗之后，产生的抗体滴度对HPV和宫颈癌的保护作用是一样的。所以去年8月，九价HPV疫苗在中国境内扩龄，9岁-45岁的女性都可以接种九价疫苗。”

任彤提醒广大网友：我国已有二十几个省份落地了九价HPV疫苗扩龄后的接种工作，适龄女性可以通过当地的疾控中心等正规渠道来预约接种HPV疫苗。每个人都是自己的健康第一责任人，在生活中要注意休息，劳逸结合，早预防早治疗。