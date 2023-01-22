保护和增进广大妇女健康 10部门印发加速消除宫颈癌行动计划

新华社北京1月21日电（记者李恒）宫颈癌是常见的女性恶性肿瘤，发病率持续增高并呈现年轻化趋势。为加快我国宫颈癌消除进程，保护和增进广大妇女健康，国家卫生健康委、教育部等10部门日前联合印发《加速消除宫颈癌行动计划（2022-2030年）》，提出普及宫颈癌防治知识，降低患病风险；加强宫颈癌筛查服务，促进早诊早治；规范宫颈癌治疗，加大医疗救治保障力度；完善宫颈癌综合防治体系，提高防治能力。

国家卫健委妇幼健康司官网截图。

行动计划指出，宫颈癌的主要致病原因是高危型人乳头瘤病毒（HPV）持续感染，通过为年轻女性接种HPV疫苗、在适龄女性中开展宫颈癌筛查、及时治疗宫颈癌及癌前病变等三级预防措施能够有效防控并最终实现消除宫颈癌。

近年来，各地积极推动实施妇女“两癌”（宫颈癌和乳腺癌）筛查服务，建立分工协作、上下联动的宫颈癌防治体系，促进了宫颈癌早诊早治，宫颈癌诊疗不断规范，群众健康意识逐步提升。

根据行动计划，到2025年，试点推广适龄女孩HPV疫苗接种服务；适龄妇女宫颈癌筛查率达到50%；宫颈癌及癌前病变患者治疗率达到90%。到2030年，持续推进适龄女孩HPV疫苗接种试点工作；适龄妇女宫颈癌筛查率达到70%；宫颈癌及癌前病变患者治疗率达到90%。

行动计划要求，促进HPV疫苗接种。对于符合要求的国产HPV疫苗加快审评审批。加强HPV疫苗接种规范化管理，建立真实完整的疫苗购进、储存、分发、供应记录，及时公布有资质的接种单位名单，做好疑似预防接种异常反应监测和处置。积极发挥学校在组织动员方面的作用，提升适龄女孩HPV疫苗接种意愿。鼓励有条件的地区开展HPV疫苗接种试点，探索多种渠道支持资源不足地区适龄女孩接种。