重视HPV定期筛查 科学防治宫颈癌

编者按：从疾病的预防、诊断到治疗都离不开高质量的诊断解决方案。诊断影响着70%的临床决策，它的价值正受到空前的关注与认可。今年，人民好医生重磅推出“诊断的价值”系列专家访谈节目，共同探讨、分享并揭示诊断在疾病全周期管理中所发挥的不可估量的价值。

作为女性健康的一大威胁，宫颈癌是目前病因明确、通过早期预防和治疗能够实现消除的恶性肿瘤。那么，我们究竟应该如何预防宫颈癌？接种HPV疫苗后是否就可以高枕无忧了？HPV检测报告的关注重点有哪些？筛查技术在实现消除宫颈癌的目标中发挥着怎样的作用？

近日，北京协和医院妇科肿瘤中心主任、主任医师、中华医学会妇科肿瘤分会副主任委员向阳，复旦大学附属妇产科医院党委书记、主任医师、中华医学会妇产科分会常委华克勤，浙江大学医学院附属妇产科医院副院长、主任医师、中华医学会妇科肿瘤学分会委员程晓东做客人民好医生客户端“诊断的价值”系列访谈——“科学筛查，预防宫颈癌”，详细解答宫颈癌防治的热点话题。

HPV病毒传播方式和易感染部位有哪些？

宫颈癌是一种常见的妇科恶性肿瘤，严重威胁着广大女性生命健康。大部分宫颈癌由HPV病毒，即人乳头瘤病毒感染引起。除了人们熟知的子宫颈外，阴道、外阴、肛门等均是HPV容易感染的部位。

HPV感染非常常见，大约85%的人在其一生中感染过该病毒。大多数HPV感染会在一到两年内通过自身免疫清除，较少人群会发生HPV持续感染。华克勤建议感染了HPV病毒后，不用过度焦虑，谨遵医嘱做到积极筛查、及时干预，就能有效阻止宫颈癌的发生。

HPV病毒传播途径主要有性传播、间接传播和母婴传播三种。其中，性接触传播是最常见的传播途径，间接传播与HPV感染人群共用洁具、生活用品等密切接触行为有关，母婴传播则是感染HPV病毒的孕妇在分娩过程传染给婴儿。程晓东提醒，HPV感染者通常没有明显的症状，所以建议公众定期进行宫颈癌筛查，及早发现宫颈癌前病变。

已接种HPV疫苗和妊娠期人群也要定期检查？

“接种过HPV疫苗人群仍有可能会感染HPV病毒并患上宫颈癌，所以该人群仍需要定期进行筛查。”程晓东分析了三点原因：一是现有HPV疫苗未能覆盖所有可能会引起宫颈癌的高危型别；二是HPV疫苗在不同人群中效力不同；三是预防性疫苗不能抑制或治疗已感染某HPV型别的人群。

此外，对于妊娠期女性，宫颈癌筛查同样重要。向阳指出，宫颈癌是妊娠合并妇科肿瘤中最常见的一类，女性孕前或孕期进行宫颈癌筛查必不可少。由于妊娠生理期改变和女性盆腔血流改变可能加速宫颈癌的进展，所以妊娠期女性更应重视宫颈癌筛查和防控，做到早诊断、早处理。国内外大量的临床研究证实，妊娠期进行子宫颈癌筛查是安全有效的。目前我国相关指南要求怀孕初期且未进行宫颈癌筛查的女性在孕期至少进行一次宫颈癌筛查。

HPV检测报告该如何解读？

HPV病毒分为高危型和低危型，高危型包括HPV16、18等14种亚型，主要会引起子宫颈、肛门、生殖器等部位的癌变。低危型包括HPV6、11等，主要会引起生殖器尖锐湿疣等良性病变。

谈及HPV检测报告的解读，向阳介绍，与宫颈癌相关的14种高危型中，HPV16、18型是两种致癌风险最高的型别，研究显示，这两种型别占全部宫颈癌病例的近70%。对于HPV分型报告，如果HPV16或HPV18阳性，直接转诊阴道镜；如果是其他12种高危亚型阳性，均结合细胞学进行分流管理，而与具体哪一种型别无关，与一种还是多种型别也无关。另外，关于检测报告中的HPV病毒载量数值，这与疾病本身病变程度及是否发生癌变没有直接关系，所以看到病毒载量过高时不必太过担心。

宫颈癌防治有哪些重要举措和建议？

目前宫颈癌防治采用三级预防体系：一级预防是HPV疫苗接种；二级预防是宫颈癌定期筛查，在宫颈癌发展前期及时发现并诊断，阻断癌前病变；三级预防是及时治疗，临床现有很多治疗手段，早期患者有很大机会得到治愈。

华克勤表示，筛查是一个非常行之有效的预防宫颈癌的重要的策略。鉴于我国国情和宫颈癌筛查覆盖率，希望国家层面除了发布一些利好政策促进HPV疫苗接种率外，可以对一些贫困地区开放免费接种政策，并面向适龄女性定期开展妇科检查和筛查，一旦通过筛查发现癌前病变，需及时干预和治疗。