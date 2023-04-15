这个致命真菌 离我们有多远？

近期，“致命真菌——耳念珠菌在美国蔓延，近半数感染者三个月内死亡”的消息引发公众关注。北京市疾病预防控制中心传地所专家介绍，目前耳念珠菌主要还是院内感染，重症、危重的住院患者及免疫力低下的人群存在感染风险，无慢性病、身体健康的人群不需要过度恐慌。耳念珠菌到底是何方“妖孽”，今天就带大家来认识一下它的真面目。

耳念珠菌的杀伤力不小

耳念珠菌，又称耳道假丝酵母菌，属于真菌的范畴。疾控专家介绍，耳念珠菌之所以被重点关注，还在于它不可小觑的破坏力。

可能导致严重的感染 耳念珠菌可以进入感染者血液并扩散到全身，导致严重的侵袭性感染。

通常具有多重耐药性 这意味着耳念珠菌对通常用于治疗念珠菌感染的多种抗真菌药物具有抗药性，部分耳念珠菌对三种常规的抗真菌药物均具有耐药性。

正变得越来越常见 自从2009年在日本被首次发现以来，目前已有包括我国在内的30多个国家或地区曾发现感染者，已有报道的病死率为33%至60%。2018年5月，我国报道了首例耳念珠菌的感染病例。

很难通过常规实验室检查来识别 2017年以前，由于人们对耳念珠菌的认识有限，大多数实验室常用自动化检测系统数据库中并没有耳念珠菌，使其很容易被错误鉴定为其他相似念珠菌。据介绍，目前绝大多数厂家已对自动化检测系统进行了更新，在数据库中添加了耳念珠菌数据，临床生化和质谱鉴定也将逐步覆盖这一新型真菌。

耳念珠菌可以在医院和疗养院传播 我国已发现的耳念珠菌并没有严重耐药性，国内也没有大规模集中暴发的情况出现。

这几类人群最容易“中招”

耳念珠菌主要影响已经有许多基础疾病的患者。专家介绍，因疾病导致免疫系统减弱的患者、曾接受大量抗生素治疗的患者、内置导管治疗的患者或进行侵入性医疗操作的患者更有可能感染耳念珠菌，并引发严重后果。

耳念珠菌感染者感染后症状可能并不明显，因为耳念珠菌感染患者通常已经在医院中患有另一种严重疾病或病症。感染后的症状取决于受影响的身体部位。耳念珠菌可引起许多不同类型的感染，如血液、泌尿系统、手术创面等感染。同时由于感染者间症状可能差异很大，因此需要进行实验室检查后才能确定患者是否患有耳念珠菌感染。

大多数耳念珠菌对多烯类和棘白霉素类药物均敏感。一些耳念珠菌感染对所有三种主要类抗真菌药物都有抗药性，使其难以治疗。在这种情况下，可能需要多种高剂量的抗真菌药物来治疗感染。

接触感染者注意洗手消毒

免疫功能低下者、糖尿病人和其他慢性病患者，是感染该真菌的高风险人群。而健康人感染耳念珠菌的可能性很低，大家无需过度恐慌。

健康人日常在接触耳念珠菌感染者后，使用洗手液或肥皂洗手。对感染者使用过的物品或公共区域及时进行清洁和消毒。

在大多数情况下，不对耳念珠菌感染患者的家庭成员或其他密切接触者进行耳念珠菌检测。皮肤或其他身体部位有耳念珠菌或感染耳念珠菌的感染者可以离开病房参加用餐和团体活动，注意包扎伤口以防止体液渗出，接触的物品和公共设备做好消毒即可。

文/本报记者 李洁